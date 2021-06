Obligacje hurtowe z jedną z najdłuższych korekt spadkowych

Oczywiście cały koszyk obligacji TBSP to nie tylko te dłuższe papiery, lecz pewien miks papierów o różnych terminach do wykupu (od niespełna dwóch do ponad dziewięciu lat), ale niestety dane na temat średniej ważonej rentowności nie są publikowane (nad czym wypada ubolewać). Warto jednak wspomnieć, że rentowność podobnego indeksu publikowanego przez Bloomberga podniosła się z 0,4 proc. do ok. 1 proc.