Sklep sam sobie weźmie należność z konta

Zgodnie z PSD2 bank ma obowiązek umożliwić podmiotom trzecim (Third Party Providers – TPP) dostęp do rachunku bankowego klienta. I tak rynek bankowy otwiera się na pośredników, którzy przekażą pieniądze z rachunku w banku na rachunek odbiorcy płatności czy dostawcy usługi. PSD2 skłania banki (które mogą uzyskać takie same prawa jak TPP) do świadczenia nowych usług płatniczych, co z kolei zaostrza konkurencję i, co naturalne, służy rozwojowi tych usług. Dyrektywa PSD2 umożliwi klientom np. sprawdzanie sald kont w innych bankach przez wybraną przez klienta aplikację TPP. Banki, po uzyskaniu zgody klienta, będą mogły informować klientów o operacjach na ich rachunkach w innych bankach. Klienci będą zaś mogli w dowolnym banku złożyć zlecenie zapłaty dotyczące rachunku w innym banku. Można się więc spodziewać, że zaawansowane technologicznie polskie banki wykorzystają możliwości płynące z PSD2 i rozpoczną ekspansję, działając jak fintechy.