Krakowska spółka prowadząca sklepy internetowe pod szyldami Answear i PRM pokazała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca przy 436,6 mln zł przychodów (plus 9 proc. rok do roku) i 438 mln zł sprzedaży online (plus 11,5 proc.) wynik EBITDA spółki kierowanej przez Krzysztofa Bajołka wyniósł 22,1 mln zł, o około 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Na czysto firma zarobiła zaś 8,3 mln zł, trzykrotnie więcej niż przed rokiem i o 5 proc. więcej niż przewidywali analitycy ankietowani przez PAP.

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Zarząd Answear.com zwraca uwagę, że sprzedaż online przyspiesza od dwóch kwartałów, a jeszcze szybciej, bo o 12,5 proc., zwiększyła się kwotowo marża brutto – do 195,8 mln zł. Według Krzysztofa Bajołka to dzięki temu wzrostowi możliwa jest poprawa wyników także na niższych poziomach.

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Zarząd: spółka wchodzi w okres niskiej bazy porównawczej

- Realizujemy plan, który przedstawiliśmy w maju. Zapowiadaliśmy wtedy wyższą dynamikę sprzedaży, wyższą marżę brutto, niższy udział kosztów marketingu oraz optymalizację zatowarowania i pozyskiwanie nowych marek premium – podkreśla prezes Answear.com.

Według niego w trzecim i czwartym kwartale br. dynamika przychodów będzie wyższa niż w minionych trzech kwartałach.

– Wchodzimy w okres tzw. niskiej bazy porównawczej – wskazuje szef krakowskiej firmy.

Ocenia on także, że założone w programie motywacyjnym poziomy wyniku EBITDA: 90 mln zł w roku bieżącym i 120 mln zł w roku 2027 r. to poziomy realne. – Cele programu motywacyjnego wydają się być w naszym zasięgu - powiedział w środę Bajołek.

Na 2027 r. zarząd Answear.com zapowiada zwiększenie inwestycji, w związku z planowaną automatyzacją magazynu. – W 2026 r. nie przewidujemy inwestycji ponad standard. Będzie to 12-15 mln zł na bieżące odtwarzanie infrastruktury. W 2027 r. sama automatyzacja to będzie większy wydatek – powiedział Jacek Dziaduś, wiceprezes ds. finansowych.

Wydatki na reklamę przeszły do sieci. Według prezesa na dobre

Wzrost wyniku EBITDA handlowej firmy w II kw. wsparły niższe wskaźniki kosztowe w marketingu i logistyce.

Z naszych obliczeń wynika, że Answear.com w II kw. br. wydało na reklamę i marketing blisko 86 mln zł. Spółka informuje, że tym razem kampania zasięgowa w maju i czerwcu została zrealizowana w całości w internecie, bez udziału telewizji. Emisja trwała dłużej niż przed rokiem, a budżet kampanii nie wzrósł – podała firma i chwali efektywność tego typu działań.

– Nie planujemy już wydatków na reklamę w telewizji. Wszystkie wydatki marketingowe ponosimy w kanale online – zapowiada Krzysztof Bajołek i dodaje, że efektywność wydatków marketingowych powinna rosnąć. Sprzyjać temu będzie brak otwarć na nowych rynkach, które wymagają wsparcia reklamowego. Ponadto, jak tłumaczy szef Answear.com, wydatki na reklamę online powinny wpływać na wzrost wskaźnika konwersji (odwiedziny przeradzające się w zakupy).

Wiceprezes zapowiedział, że pełny efekt optymalizacji wydatków marketingowych będzie widoczny w trwającym drugim półroczu, a przede wszystkim w ostatnim kwartale.

Zmiany w ofercie: mniej modeli, więcej marek

W przychodach firmy rośnie znaczenie polskiego rynku. W II kw. nasz rynek odpowiadał za 31 proc. przychodów Answear.com. To o 3,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Zarząd uważa, że jest to efekt m.in. udanych kampanii o szerokim zasięgu podnoszących rozpoznawalność marki. Ale także wyniki koncept-store'ów i – co może być zaskakujące – dobra kondycja polskiego konsumenta, która zdaniem zarządu sprzyja zakupom w segmencie premium.

Spółka ograniczyła zakres oferty produktowej do 249 tys. SKU (jednostek magazynowych lub modelokolorów) z 276 tys. po półroczu 2025 r. (spadek o 9,6 proc.). 7,5 tys., o prawie połowę mniej niż rok temu, stanowiły produkty marki własnej – Answear Lab, a 23 tys. PRM. Natomiast liczba marek w ofercie firmy wzrosła do 1 080. – Chcielibyśmy, aby liczba marek była coraz większa – mówi Krzysztof Bajołek.

Marka PRM ewoluowała w kierunku high-end luxury – podaje spółka. Struktura przychodów według asortymentu w tej marce zmieniła się na korzyść odzieży, której udział wzrósł do 32 proc. z 12 proc. w ciągu dwóch lat.

Answear.com obsługuje 2,7 mln aktywnych klientów na 12 rynkach, o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale firma zrealizowała 1,68 mln zamówień, o 10,5 proc. więcej rok do roku – podano.