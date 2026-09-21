Zysk operacyjny wyniósł 11,4 mln zł wobec 16,1 mln zł zysku rok wcześniej.

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Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 555,3 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 582,3 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2026 r. spółka miała 7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 1 111,5 mln zł w porównaniu z 1 149,2 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 53,2 mln zł wobec 49,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2026 roku działaliśmy nadal w realiach chwiejnego popytu i ostrożnego podejścia konsumentów do zakupów dóbr trwałego użytku. Mimo to, dzięki działaniom promarżowym i inicjatywom prooszczędnościowym, poprawiliśmy marżę brutto na sprzedaży o 1,2 pkt proc., do ponad 28 proc.. To potwierdza naszą skuteczność zarządzania ofertą produktową, cenami, kosztami zakupów oraz efektywnością operacyjną. Od roku konsekwentnie realizujemy strategię Back to Profitability, której zasadniczym celem jest odbudowa trwałej rentowności Grupy Amica, oparta na ostrożnym zarządzaniu finansami, utrzymaniu zdrowego bilansu, zwiększaniu efektywności oraz koncentracji na jakości produktów i doświadczeniu klienta. Realizujemy również ekspansję rynkową, zarówno w kontekście poszczególnych rynków geograficznych, jak również oferty produktowej – właśnie wprowadzamy na rynek nową linię produktów UniQ" - powiedział prezes Robert Stobiński, cytowany w komunikacie.

"Z drugiej jednak strony, mierzymy się z niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od nas. Przedłużający się kryzys w cieśninie Ormuz może mieć większy wpływ na branżę AGD w Europie, niż zakładaliśmy, ze względu na wzrost kosztów transportu oraz związane z tym podwyżki cen komponentów i towarów. Dodatkowo, mimo lokalnych wzrostów popytu rynkowego, co obserwowaliśmy w Hiszpanii i Polsce, nie widzimy istotnej poprawy w nastrojach konsumenckich w Unii Europejskiej" - dodał.

Rynek polski odpowiadał za ponad jedną trzecią sprzedaży produktów i towarów, wykazując spadek wartości sprzedaży o 3 proc. r/r, ale Amica z sukcesem zwiększyła sprzedaż produktów wyższych segmentów cenowych, w szczególności piekarników i płyt grzejnych, a wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych matowych płyt indukcyjnych spotkało się z pozytywnym przyjęciem i przyczyniło się do umocnienia pozycji w tej kategorii, podano także.

Z kolei region Zachód, w tym Skandynawia, wygenerował ponad połowę całkowitej sprzedaży, rosnąc o 2 proc. r/r- szczególnie istotne wzrosty sprzedaży zostały zrealizowane w Hiszpanii (+64 proc. r/r) oraz we Francji (podwojenie wolumenu kuchni wolnostojących). Sprzedaż na pozostałych rynkach (12,5 proc. łącznych przychodów) skurczyła się wartościowo o 20 proc. r/r, co było przede wszystkim pokłosiem sytuacji w Kazachstanie – m.in. pogorszenie nastrojów konsumenckich, podwyższenie VAT-u oraz wysokie stopy procentowe, przekazano dalej.

Na koniec czerwca br. Grupa Amica posiadała ponad 141 mln zł gotówki i zredukowała wartość długu netto o 71 proc., do zaledwie niecałych 55 mln zł, co przełożyło się na spadek wskaźnika długu netto do EBITDA poniżej 0,5 - to najniższy poziom od wielu lat, podkreśliła spółka.

"W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy inicjatywy związane z uproszczeniem działalności, wzrostem produktywności oraz dostosowaniem bazy kosztowej do aktualnej skali sprzedaży. Zmniejszyliśmy koszty rodzajowe o 35 mln zł r/r, zwiększyliśmy przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej o 80 mln zł r/r. Mamy sporo przestrzeni do potencjalnych kolejnych inwestycji, przejęć i dalszej ekspansji biznesowej, a także do wypłaty dywidendy – 2,50 zł na akcję, łącznie ponad 19 mln zł, wypłaciliśmy w lipcu. Wzmacniamy odporność finansową i zwiększamy zdolność do realizacji projektów strategicznych" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Michał Rakowski.

Efektem dotychczasowych wydatków inwestycyjnych jest m.in. wprowadzana obecnie na rynek nowa linia produktów UniQ, która zastępuje i rozwija wcześniejsze flagowe serie, takie jak Amica IN. czy X-type, stawiając na połączenie unikalnego wzornictwa, zaawansowanej technologii oraz intuicyjnego sterowania. Oferta dzieli się na dedykowane segmenty (np. UniQ Seria 6 oraz UniQ Seria 8). W skład pełnej kolekcji wchodzą dopasowane do siebie stylistycznie piekarniki, płyty indukcyjne, okapy oraz inne urządzenia kuchenne przeznaczone do spójnej aranżacji wnętrza, wskazano.

Spółka przypomniała, że zaprezentowana we wrześniu 2025 roku strategia "Back to Profitability" zakłada dojście do wzrostów sprzedaży powyżej 7 proc. rocznie od 2030 r. przy oczekiwanej rentowności EBITDA na poziomie 5 proc. w 2027 r. oraz 7 proc. w latach 2030+. Celem jest też wzrost wskaźnika RONA (zwrot z aktywów netto) do 14 proc. w 2027 r. oraz przekroczenie 17 proc. w latach 2030+. Spółka zamierza utrzymać wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 2 oraz zwiększyć marżę brutto na sprzedaży produktów w 2027 r. do 25 proc. oraz do 28 proc. w latach 2030+.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 18,2 mln zł wobec 6,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2025 r. miała 2,41 mld zł skonsolidowanych przychodów.