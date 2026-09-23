W zakończonym w piątek wezwaniu na akcje InPostu, inwestorzy zgłosili chęć sprzedaży łącznie 448 981 akcji spółki, stanowiących 89,81 proc. kapitału. W związku z tym osiągnięto minimalny próg akceptacji wynoszący co najmniej 80 proc. akcji. Rozliczenie oferty nastąpi 30 września.

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W maju Advent, FedEx, A&R i PPF ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę.

Pierwotnie okres przyjmowania zapisów miał zakończyć się 27 lipca 2026 r. Przedłużenie do 18 września wynikało z trwających postępowań antymonopolowych.

Jak podano w środowym komunikacie, akcjonariusze, którzy nie zgłosili jeszcze swoich akcji, mogą to uczynić w okresie po zakończeniu przyjmowania ofert, do 7 października 2026 r. godz. 17.40 czasu CEST. Ogłoszenie wyników oferty planowane jest najpóźniej w trzecim dniu roboczym następującym po ostatnim dniu okresu przyjmowania ofert.

Rafał Brzoska zostaje. Siedziba i zarząd InPostu nadal w Polsce

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wzywających, grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum wzywających będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu.

Rafał Brzoska pozostanie na stanowisku prezesa zarządu i dalej będzie kierować firmą.

Przy cenie 15,60 euro za akcję, łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPost wynosi 7,8 mld euro, co oznacza premię w wysokości 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 roku.

Z chwilą rozliczenia oferty w życie wejdą zmiany w składzie rady nadzorczej, zatwierdzone przez walne zgromadzenie InPostu 29 czerwca br.

W przypadku posiadania przez wzywających więcej niż 80 proc., ale mniej niż 95 proc. akcji planowany jest squeeze-out. Giełda w Amsterdamie – jak podano – warunkowo zatwierdziła wycofanie akcji InPostu z obrotu z dniem 23 października, pod warunkiem posiadania co najmniej 95 proc. akcji.

InPost oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. Firma stworzyła sieć Paczkomatów – samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek. Grupa działa w dziewięciu krajach – Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. InPost świadczy także usługi kurierskie.