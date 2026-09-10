Z opublikowanego w czwartek raportu Bogdanki wynika, że EBITDA wyniosła 113 mln zł, co oznacza spadek o ok. 72 proc.

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W pierwszym półroczu 2026 górnicy z Bogdanki wydobyli 6,1 mln ton węgla brutto, produkcja węgla handlowego wyniosła 4,4 mln ton, a sprzedaż – blisko 4,1 mln ton. Udział eksportu w przychodach wzrósł do 3,2 proc. wobec 3,1 proc. rok wcześniej.

W latach 2025-2030 zarząd zaplanował średnią produkcję węgla na poziomie 8,2 mln ton a w latach 2031-2035 – na ok. 6,6 mln ton.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy br. grupa przeznaczyła na inwestycje ok. 373 mln zł, z czego blisko 70 proc. skierowano na rozwój nowych wyrobisk i modernizację istniejących.

LW Bogdanka jest spółką dominującą w grupie kapitałowej o tej samej nazwie, która w pierwszych sześciu miesiącach br. odnotowała 1 mld 364 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o ponad 10 proc. mniej w porównaniu do tego samego okresu 2025 r.

Prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa zakomunikował, że kopalnia zwiększyła produkcję węgla handlowego o ok. 13 proc., poprawiła uzysk o ponad 9 proc., a długość wykonanych wyrobisk wzrosła o blisko 37 proc.

„Jednocześnie zwiększyliśmy nasz udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce do 31 proc., umacniając pozycję Bogdanki na krajowym rynku” – napisał Stopa. Dodał, że spółka koncentruje się na „bezpiecznej i efektywnej produkcji, utrzymaniu dyscypliny kosztowej oraz realizacji zobowiązań” wobec odbiorców.

Zastępca prezesa Artur Wasilewski stwierdził, że wyniki branży górniczej pozostają pod presją spadających cen węgla i zmian zachodzących na rynku energii. „Czynniki te wpływają na poziom naszych przychodów, a w połączeniu ze wzrostem kosztów wydobycia i produkcji przełożyły się na spadek EBITDA w ujęciu półrocznym” – podał.

W jego ocenie, wyniki drugiego kwartału „pokazują wyraźną poprawę”, a sytuacja płynnościowa grupy „pozostaje stabilna”.

W planach wypłata dywidendy

Na koniec pierwszego półrocza w grupie zatrudnionych było 6031 osób, z czego 3063 to robotnicy zatrudnieni „na dole”. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. zatrudnienie w grupie spadło o 1,5 proc.

Bogdanka zamierza pozostać spółką dywidendową przy uwzględnieniu planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności. Według zapowiedzi zarządu, przeciętna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2025-2030 wyniesie ok. 679 mln zł a w latach 2031-2035 – ok. 316 mln zł.

„Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto” – podano w sprawozdaniu. Wysokość dywidendy ma być zależna od „aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego” oraz „realizacji inicjatyw strategicznych”.

W 2025 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w grupie wyniosły 2 mld 854,3 mln zł. Grupa zakończyła rok stratą netto w wysokości 159,5 mln zł. Na koniec 2024 r. ta strata netto wynosiła 1 mld 491,4 mln zł.

Istotny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa miały testy na utratę wartości aktywów, które w 2024 r. skutkowały odpisem w wysokości 2 mld 437,3 mln zł i 522,5 mln zł w ub.r. Po oczyszczeniu wyników o wpływ testu zysk operacyjny EBIT na koniec 2025 r. wyniósł 304,4 mln zł, a zysk netto 263,8 mln zł.

Bogdanka sprzedała w 2025 r. 7,7 mln ton węgla handlowego, o 5,6 proc. mniej niż w 2024 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła niemal 7,6 mln ton, o 327 tys. ton mniej (czyli o 4,1 proc.) niż w 2024 r.

W ub.r. Bogdanka uzyskała 30,4 proc. udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce. Około 81 proc. przychodów ze sprzedaży przyniosła sprzedaż surowca do Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez skarb państwa grupy kapitałowej Enea z siedzibą w Poznaniu, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni.