W samym drugim kwartale br. Grupa Kapitałowa Enea miała ok. 578,4 mln zł zysku netto, wobec ok. 868 mln zł w tym samym okresie ub.r. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 5,64 mld zł (6,35 mld zł rok temu).

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Spółka Enea miała z kolei prawie 1,58 mld zł zysku netto w pierwszej połowie 2026 r. i ok. 1,46 mld zł zysku w drugim kwartale (rok temu było to odpowiednio: 1,67 mld zł i 1,43 mld zł). Przychody ze sprzedaży netto spółki od stycznia do czerwca br. wyniosły 6,05 mld zł, a w samym drugim kwartale br. 2,58 mld zł (w porównaniu do odpowiednio 6,25 mld zł i 2,94 mld zł).

Prezes Enei Grzegorz Kinelski w sprawozdaniu zarządu podkreślił, że firma zwiększyła potencjał wytwórczy z OZE, sfinalizowała kolejne transakcje przejęcia farm wiatrowych (Zaklików, Nowe Miasto Lubawskie) i pozyskała ponad 417 mln zł finansowania z BGK w ramach KPO na budowę i rozwój portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 268 MW.

„Równolegle rozwijamy projekty magazynowania energii, które w przyszłości będą wspierać stabilną pracę systemu i lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. To działania, które nie tylko powiększają nasz potencjał wytwórczy energii z OZE, ale także przybliżają nas do modelu energetyki opartej na większej elastyczności, bezpieczeństwie i niższej emisyjności” – wskazał Kinelski.

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Szef Enei podkreślił, że budowa dwóch nowoczesnych bloków gazowo–parowych CCGT postępuje zgodnie z harmonogramem, podobnie jak realizacja projektów związanych z „zazielenieniem” 500 MW bloków energetycznych w elektrowniach Kozienice i Połaniec.

„Transformacja wymaga nowych źródeł energii, ale również pewności dostaw paliw, stabilizujących system w okresie zmian. Jednym z najważniejszych wydarzeń okresu sprawozdawczego było zabezpieczenie przez Eneę dostępu do mocy regazyfikacyjnych w planowanym terminalu FSRU-2 w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja otwiera Grupie dostęp do globalnego rynku LNG, zwiększając elastyczność w budowaniu portfela dostaw gazu na kolejne lata oraz budując krajową pozycję handlową” – dodał. Zaznaczył, że decyzja ta wspiera też bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.