Jak wynika z raportu, aż 48 proc. osób, które obecnie nie inwestują, ale planują zacząć, może to zrobić właśnie dzięki OKI. – OKI mogą stać się jednym z najważniejszych impulsów wspierających rozwój krajowego rynku kapitałowego w najbliższych latach. Polski rynek potrzebuje dziś nie tylko nowych instrumentów finansowych, ale przede wszystkim rozwiązań, które zwiększą udział gospodarstw domowych w inwestowaniu oraz pomogą skuteczniej uruchamiać krajowe oszczędności na rzecz finansowania przedsiębiorstw i rozwoju gospodarki – komentuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

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Jak dodaje, wyniki badania pokazują, że OKI odpowiadają na tę potrzebę. Aż 60 proc. badanych uważa, że na polskim rynku nie było dotąd podobnego rozwiązania, a 58 proc. ocenia je jako atrakcyjne. – OKI mogą przyciągnąć także osoby, które dopiero rozważają wejście na rynek kapitałowy, a nawet tych, którzy wcześniej nie planowali inwestowania. To bardzo ważny sygnał z punktu widzenia długoterminowego rozwoju rynku – twierdzi Bardziłowski.

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W I połowie 2026 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 78 mld zł obrotów na GPW, najwięcej od I półrocza 2021 r. i o 16 mld zł więcej rok do roku. – To potwierdza wysokie zainteresowanie inwestowaniem i z dużą nadzieją przyjmuję deklaracje o gotowości przeznaczenia nowych środków na inwestowanie w ramach OKI, zarówno w krótkim, jak i długim terminie – przekonuje prezes GPW.

Bardziłowski przypomina, że obecnie wskaźnik kapitalizacji krajowych spółek do PKB w Polsce wynosi około 30 proc. i jest znacznie poniżej średniej unijnej na poziomie 70 proc. – Szacujemy, że aby dojść do poziomu 50 proc. kapitalizacji do PKB w ciągu 5 lat potrzebujemy około 250 mld zł krajowego kapitału, czyli około 50 mld zł rocznie. OKI nie wypełnią tej luki, ale pozwolą ją zmniejszyć – szacuje prezes GPW.

Zdaniem Ludmiły Falak-Cyniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego, OKI to szansa na upowszechnienie inwestowania w Polsce i sprawienie, by oszczędności Polaków efektywnie pracowały na ich przyszłość oraz rozwój gospodarki.

– Dzięki szerokiej ofercie produktów inwestycyjnych OKI pozwolą budować portfele odpowiadające indywidualnym celom, możliwościom i etapowi życia każdego klienta. Pełny potencjał tego rozwiązania będzie jednak wymagał połączenia atrakcyjności oferty z edukacją i odpowiednim wsparciem, które pomogą nowym inwestorom podejmować świadome decyzje i budować zaufanie do rynku kapitałowego – podkreśla.

Badanie na zlecenie PKO Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziło Research & Insight Studio pod kierownictwem prof. UW dr hab. Katarzyny Sekścińskiej, badaczki zachowań finansowych Polaków.

Czytaj więcej Oszczędzanie OKI będzie bardzo popularnym produktem Z raportu Trigona DM wynika, że OKI może utworzyć około 10 mln Polaków. Oznacza to, że partycypacja w produkcie w pierwszych latach będzie jednak n...

OKI a giełda

Z raportu Trigona DM, który przytaczaliśmy na początku września wynika z kolei, że OKI może utworzyć około 10 mln Polaków. Oznacza to jednak, że partycypacja w produkcie w pierwszych latach będzie jednak nieco niższa niż w bliźniaczym rozwiązaniu powstałym niegdyś w Szwecji. Jak szacuje Trigon DM, posiadanie oszczędności deklaruje około 83 proc. dorosłych Polaków, z czego 39 proc. ma ponad 30 tys. zł. To oznacza, że liczba potencjalnych klientów sięga około 10 mln. Analitycy Trigona DM zakładają, że do 2040 r. trzy czwarte tej grupy otworzy konto OKI, a wśród pozostałych dorosłych na nowy produkt zdecyduje się kolejne 10 proc.

Zgodnie z raportem, wpływy do OKI mają rosnąć z 38 mld zł w 2027 r. do 70 mld zł w 2034 r., po czym powinny stopniowo spadać wraz z nasyceniem rynku i osiąganiem przez uczestników limitu 100 tys. zł. W krótkim terminie wpływ na GPW zdaniem ekspertów Trigona DM będzie ograniczony. Szacowane realnie nowe napływy na rynek kapitałowy wydają się skromne. W 2027 r. ma to być około 2 mld zł, a potem mają wynieść do 23 mld zł w latach 2033–2036. Oznacza to, że dodatkowe zakupy polskich akcji dzięki OKI mogą sięgnąć od 0,3–0,6 mld zł w 2027 r. do 3,5–7,0 mld zł rocznie w latach 2033–2036 – w zależności od struktury sprzedaży funduszy.

Osobiste Konto Inwestycyjne to nowa forma oszczędzania i inwestowania, która od przyszłego roku będzie dostępna w Polsce. OKI pozwolą uniknąć podatku od zysków kapitałowych do określonych limitów. Zwolnienie dotyczy oszczędności do 100 tys. zł dla aktywów inwestycyjnych (np. akcje), w ramach których limit dla aktywów o charakterze oszczędnościowym sięga 25 tys. zł (np. lokaty, obligacje)..