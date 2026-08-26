Po dwóch dniach flauty na GPW, w końcu mamy nieco więcej emocji. Od początku środowej sesji na warszawskim parkiecie dominuje kolor zielony. Wyraźnie zyskują przede wszystkim duże i średnie firmy. W połowie sesji WIG20 zyskiwał około 0,8 proc. i w końcu nieco oddalił się od poziomu 4000 pkt. W gronie największych spółek najmocniej prezentowały się akcje PGE, które rano zyskiwały nawet 5 proc., ale później skala wzrostów została ograniczona do około 3,5 proc. Mocno prezentują się dzisiaj także banki. Indeks WIG – Banki zyskuje dzisiaj około 2 proc. Nieźle dzisiaj prezentuje się także mWIG40, który rósł o około 0,9 proc. Na tym tle słabiej wypadają osiągnięcia sWIG80, który rośnie jedynie o około 0,1 proc. Informacją dnia na naszym rynku jest wezwanie na Żabkę. Zgodnie z zapowiedziami cena wynosi 32 zł.

Reklama Reklama

Na innych europejskich rynkach zmiany są raczej umiarkowane. Niemiecki DAX rósł w połowie sesji około 0,3 proc., a francuski CAC40 około 0,5 proc. Znów nieco więcej działo się w Azji. Kospi zyskał nieco ponad 1 proc., a Nikkei225 urósł 0,6 proc.

Czekanie na wyniki Nvidii

Na zielono zaświecił się wczoraj także rynek amerykański. S&P 500 zyskał 0,3 proc., a Nasdaq niecałe 0,7 proc. – Negatywną passę dzień przed publikacją wyników przerwała Nvidia (+2,19 proc.), która wcześniej zaliczyła siedem z rzędu sesji spadkowych. Przypomnijmy, że dziś po sesji w USA oczy wszystkich inwestorów zostaną zwrócone na publikację raportu kwartalnego spółki. Można powiedzieć, że od 2022 roku dzień wyników Nvidii jest jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu inwestorów. Tym razem rynek opcji zakłada bardziej stonowaną reakcję niż przy okazji poprzednich odsłon raportów kwartalnych i szacuje, że zmiana kursu spółki po wynikach nie przekroczy 5,4 proc. (dotyczy to zarówno spadku, jak i wzrostu). Warto zauważyć, że statystyka poprzednich publikacji raportów może być zniechęcająca dla byków – na osiem ostatnich raportów kwartalnych w siedmiu przypadkach reakcja inwestorów na kolejnej sesji była negatywna, pomimo że spółka zawsze przebijała prognozy wynikowe – wskazuje Patryk Pyka z DI Xelion.

Oprócz wyników Nvidii w tym tygodniu czeka nas jeszcze sympozjum w Jackson Hole. Emocji, w końcu, nie powinno zabraknąć.