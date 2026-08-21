Zysk operacyjny wyniósł 58,9 mln zł wobec 45,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 98,46 mln zł wobec 79,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 435,4 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 377,53 mln zł rok wcześniej.

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W I poł. 2026 r. spółka miała 44,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 34,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 791,88 mln zł w porównaniu z 671,17 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 151,06 mln zł wobec 117,01 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Zwiększenie wartości sprzedaży Grupy w I półroczu 2026 r. było efektem włączenia do Grupy spółek Lilou oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w pozostałych markach" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2026 r. wyniosły 318,1 mln zł i były o 12,3 mln zł (tj. o 4 proc.) wyższe r/r. W samym II kwartale przychody segmentu wyniosły 176,6 mln zł i były o 0,7 mln zł (tj. o 0,4 proc.) wyższe r/r. Wzrost przychodów segmentu odzieżowego w bieżącym roku był wynikiem zwiększenia oferty obejmującej odzież formalną, lepszej struktury kolekcji, koncentracji na ofercie zgodniej z DNA marek, poprawy zatowarowania sklepów stacjonarnych, wdrożenia skuteczniejszych programów motywacyjnych dla doradców klienta w salonach sieci stacjonarnej i trafionych inwestycji nakierowanych na poprawę efektywności kanału online, podkreślono.

Przychody segmentu jubilerskiego w I półroczu 2026 r. wyniosły 473,8 mln zł i były wyższe o 108,4 mln zł względem analogicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 29,7 proc.). Natomiast w II kwartale 2026 r. przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 258,8 mln zł i były wyższe o 57,2 mln zł (28,4 proc. r/r). Istotny wpływ na wzrost przychodów miało włączenie do segmentu grupy spółek Lilou. Przychody Lilou wyniosły 38,8 mln zł. Wzrost sprzedaży był również efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej oraz zegarków. Ponadto konsekwentnie rozwijana była działalność nowych salonów zagranicznych na Węgrzech. Przychody na rynku węgierskim wyniosły 11 mln zł, podano również.

Na koniec I półrocza 2026 r. powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zwiększyła się do 53,1 tys. m², czyli o 8,5 proc. r/r. W segmencie odzieżowym powierzchnia zmniejszyła się o 4,4 proc., natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o 37,6 proc.. Grupa na koniec I półrocza 2026 r. posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 532 lokalizacje łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.KRUK i Lilou, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej.

VRG jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1993 r. Specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii i zegarków luksusowych. Jej skonsolidowane przychody w 2025 r. wyniosły 1,5 mld zł.