Zysk operacyjny wyniósł 213,1 mln zł wobec 215,62 mln zł zysku rok wcześniej.

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Skonsolidowane przychody z czynszów sięgnęły 77,69 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 56,65 mln zł rok wcześniej, a przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości odpowiednio 46,74 mln zł wobec 41,22 mln zł.

"W 2026 roku wyraźnie zwiększamy skalę działalności MLP Group. Przychody z najmu wzrosły o 34%, a EBITDA o 19% do 126 mln zł. Drugie półrocze wygląda równie obiecująco. Nasza strategia skupiona na rozwoju w głównych lokalizacja w Europie daje bardzo dobre efekty. Polska pozostaje naszym kluczowym rynkiem i głównym motorem rozwoju, a jednocześnie przyspieszamy ekspansję w Europie Zachodniej" - powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2026 r. spółka miała 156,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 79,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z czynszów w wysokości 149,29 mln zł w porównaniu ze 111,55 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA bez przeszacowania sięgnął 126 mln zł wobec 106,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W pierwszych sześciu miesiącach br. MLP Group zawarło umowy najmu obejmujące około 97,7 tys. m2 powierzchni, z czego 87,9 tys. m2 przypadło na nowe kontrakty. Nowe umowy przełożą się na 6,6 mln euro zannualizowanego czynszu. Jednocześnie w I połowie roku MLP Group oddało do użytkowania 219,6 tys. m2 nowej powierzchni, zwiększając łączną powierzchnię najmu brutto portfela do 1,7 mln m2 GLA, podkreślono w materiale.

Na koniec czerwca w budowie znajdowało się kolejne 186 tys. m2 powierzchni w czterech krajach. Po pełnej komercjalizacji realizowane projekty mają potencjał generowania około 11,9 mln euro rocznych przychodów z najmu, przy oczekiwanym minimalnym yield on cost na poziomie 12,4%.

Portfel MLP Group pozostaje stabilny i zapewnia wysoką przewidywalność przychodów. Na koniec czerwca wskaźnik wynajęcia wynosił 95%, średni ważony okres najmu (WAULT) około 7,3 roku, a blisko 99% czynszów było regulowanych terminowo. Wskaźnik utrzymania najemców również sięga niemal 99%. Grupa współpracuje z około 225 najemcami reprezentującymi m.in. sektor produkcyjny, zaawansowane technologie, branżę motoryzacyjną, e-commerce, handel detaliczny i logistykę, wymieniono.

"Rok 2026 jest dla MLP Group okresem bardzo intensywnego rozwoju. W dwóch kolejnych kwartałach planujemy oddać do użytkowania około 200 tys. m2 nowej powierzchni najmu, co znacząco zwiększy skalę portfela generującego przychody. Jednocześnie oczekujemy dalszego wysokiego jednocyfrowego wzrostu zarówno stawek czynszów, jak i rynkowej wartości czynszu ERV. Wspierają go silny popyt ze strony najemców, ograniczona dostępność nowoczesnej powierzchni logistycznej i przeznaczonej pod lekką produkcję" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 8,19 mln zł wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 420,5 mln zł w 2025 r.