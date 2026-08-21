Zysk operacyjny wyniósł 6,53 mln zł wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,79 mln zł wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej. Marża ze sprzedaży wzrosła z 55,1 proc. do 59,3 proc., a na poziomie EBITDA z 1,54 proc. do 8,42 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,15 mln zł w I poł. 2026 r. wobec 120,76 mln zł rok wcześniej.

Reklama Reklama

Zarząd chce w kolejnych kwartałach utrzymać trend dynamicznej poprawy wyników.

"Pierwsze półrocze cechowało się bardzo silnym wzrostem rentowności. Wpływ na to miało m.in. wcześniejsze pozbycie się zapasów nagromadzonych od czasów pandemii, co w konsekwencji skutkowało większą sprzedażą asortymentu z bieżącej kolekcji, przynoszącą wyższe marże. Jednocześnie pozytywny odbiór nowych kolekcji współgrał z dobrym przyjęciem nowych kategorii produktowych. Ostatnie kwartały pokazują, że na trwałe wróciliśmy na wzrostową ścieżkę. Oczekiwane efekty przynosi zamykanie nierentownych sklepów w centrach handlowych. Jednocześnie coraz mocniej stawiamy na rozwój kanału e-commerce, który pozwala nam osiągać wyższe marże. Nie bez znaczenia jest też systematyczne rozszerzanie oferty produktowej. W kolejnych kwartałach chcemy utrzymać trend dynamicznej poprawy wyników” – powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec I półrocza 2026 roku dług netto Grupy wyniósł 24,4 mln zł i zmniejszył się o blisko 10 mln zł w ujęciu rocznym. Natomiast wskaźnik dług netto/EBITDA za ostatnie 12 miesięcy obniżył się do poziomu 0,94 z 2,68 na koniec czerwca 2025 roku i 1,50 na koniec 2025 roku. Osiągnięty poziom wskaźnika potwierdza istotne wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego Grupy oraz jej zdolności do dalszego rozwoju przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, podano w komunikacie.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja CDRL najszybciej rośnie w sieci za granicą W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. handlowa grupa zanotowała wzrosty sprzedaży we wszystkich kanałach. Najwolniej powiększała ją w sklepach tra...

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju CDRL jest kanał e-commerce. Grupa rozwija zarówno sklep internetowy Coccodrillo, dostępny w polskiej wersji językowej oraz na rynkach zagranicznych, jak i platformę mokida.com. Również inwestuje w nowoczesne technologie, które usprawniają proces zakupowy i podnoszą komfort korzystania z oferty online. W I półroczu 2026 roku rozwijana była między innymi aplikacja mobilna Coccodrillo, dostępna na rynkach zagranicznych. Istotnym elementem rozwoju e-commerce pozostaje także podnoszenie standardu obsługi klienta poza Polską. W minionym półroczu uruchomiono chatbota ZOWIE na rynku czeskim i słowackim oraz telefoniczną obsługę klienta na rynkach czeskim, słowackim i rumuńskim, wskazano także.

Istotnym elementem rozwoju sprzedaży internetowej pozostaje obecność produktów Grupy na platformach marketplace, co stanowi ważny element dywersyfikacji sprzedaży i zwiększania dostępności produktów Grupy zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Ich liczba systematycznie rośnie, rozszerzając zasięg marek CDRL i umożliwiając dotarcie do klientów korzystających z różnych platform zakupowych. Produkty CDRL są obecnie dostępne na 11 rynkach, a po uwzględnieniu krajów obsługiwanych przez spółkę Answear ich liczba wzrasta do 16, poinformowano.

Grupa konsekwentnie optymalizuje sieć sprzedaży detalicznej w Polsce i za granicą, ograniczając obecność w nierentownych lokalizacjach, w szczególności w centrach handlowych. Z drugiej strony koncentruje się na sklepach franczyzowych oraz sklepach o charakterze multibrandowym, w których oferowany jest również asortyment skierowany do innych grup docelowych. W I półroczu 2026 roku w Polsce otwarto 10 nowych sklepów franczyzowych marki Coccodrillo. Podejmowane działania mają na celu nie tylko rozwój sieci, ale przede wszystkim poprawę efektywności poszczególnych lokalizacji i rentowności sprzedaży stacjonarnej, podkreślono dalej w materiale.

"Wyniki osiągnięte w minionym półroczu– powrót do dodatniej rentowności operacyjnej, znaczący wzrost EBITDA oraz redukcja długu netto – wskazują na konsekwentną poprawę efektywności prowadzonej działalności oraz potwierdzają skuteczność prowadzonych działań operacyjnych. Zarząd będzie koncentrował się na dalszym wzmacnianiu rentowności, efektywnym zarządzaniu kosztami i kapitałem obrotowym oraz utrzymaniu bezpiecznej struktury finansowania Grupy” – skomentował wiceprezes Tomasz Przybyła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 3,33 mln zł wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Spółka miała 270,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2025 r.