Zysk operacyjny wyniósł 265,73 mln zł wobec 202,01 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa odnotowała 320 mln zł (zmiana o 36 proc. r/r) skorygowanego zysku operacyjnego (oczyszczonego o koszty Programu Motywacyjnego oraz zdarzenia jednorazowe), podano.

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Zysk EBITDA sięgnął 459,13 mln zł w II kw..

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1459,71 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 1093,98 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2026 r. spółka miała 451,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 199,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 843,62 mln zł w porównaniu z 2 045,97 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 872,9 mln zł wobec 524,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skorygowany EBIT wyniósł w I półroczu 568,5 mln zł.

"Osiągane wyniki potwierdzają utrzymanie korzystnych trendów operacyjnych i sprzedażowych oraz dobrą kondycję finansową Grupy. Konsekwentna realizacja przyjętej strategii, przy jednoczesnym wzroście skali działalności na rynkach zagranicznych, przekłada się na systematyczną poprawę kluczowych parametrów biznesowych. Szczególnie pozytywnie oceniamy dynamikę przychodów oraz wyraźną poprawę skorygowanego wyniku EBIT, która pokazuje, że wzrost skali działalności idzie w parze z poprawą efektywności. Polska pozostaje naszym najważniejszym rynkiem, na którym widzimy dalsze możliwości wzrostu, jednocześnie coraz większe znaczenie dla wyników Grupy ma rozwój działalności zagranicznej. W kolejnych okresach koncentrować będziemy się zarówno na dalszym wzmacnianiu pozycji na kluczowych rynkach, jak i na poprawie wyników w obszarach, w których dostrzegamy największy potencjał" – powiedział członek zarządu Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.

Spółka podtrzymuje cele strategiczne i finansowe, w tym dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej oraz konsekwentny rozwój na sześciu rynkach, podano dalej.

"Z perspektywy finansowej Grupa pozostaje dobrze przygotowana do dalszego rozwoju. Zdrowe fundamenty biznesu, rosnąca skala działalności oraz konsekwentna poprawa efektywności dają nam solidną podstawę do dalszego, zrównoważonego budowania wartości Grupy w kolejnych kwartałach i latach" – powiedział członek zarządu.

Na koniec drugiego kwartału baza użytkowników kart sportowych zwiększyła się do 2 695,7 mln. Grupa zarządzała 595 klubami fitness, z których korzystało 783,9 tys. posiadaczy karnetów.

Segment Polska (karty sportowe, sieci klubów fitness, m.in. Zdrofit oraz programy Multi.Life i MyBenefit) odnotował wzrost przychodów o 18 proc. r/r do poziomu 838 mln zł w drugim kwartale. Zysk operacyjny wyniósł 216 mln zł i jest to zmiana o 13 proc. r/r. Liczba kart w Polsce wzrosła o 11 proc. r/r do poziomu 1 876,3 tys. sztuk, liczba karnetów B2C wyniosła 360,8 tys. (wzrost o 27 proc. r/r). Na koniec czerwca br. Benefit Systems zarządzał 296 klubami fitness, podano w komunikacie.

Segment Zagranica UE, uwzględniający działalność Grupy na czterech rynkach (Czechy, Bułgaria, Słowacja i Chorwacja), zwiększył swoje przychody o 30 proc. r/r (376 mln zł). Zysk operacyjny wzrósł o 51 proc. r/r do 38 mln zł, przy czym trendy w obszarze kart sportowych pozostają bardzo solidne, z dwucyfrowym wzrostem wolumenów i rosnącą rentownością. Na wynikach segmentu ciąży duża skala otwarć nowych klubów z ostatnich kwartałów, jednak wraz z dojrzewaniem tych obiektów wyniki stopniowo powinny się poprawiać. Na koniec czerwca br. grupa posiadała 136 klubów fitness zagranicą (UE), a liczba karnetów i kart wynosiła odpowiednio 78,6 tys. oraz 733,8 tys. sztuk.

W Turcji na koniec drugiego kwartału z kart MultiSport korzystało 85,5 tys. użytkowników, a Grupa posiadała 163 własne kluby fitness (MAC, z uwzględnieniem MAC Studio). Przychody tego segmentu wyniosły 249 mln zł, co oznacza istotny wzrost r/r przede wszystkim z uwagi na konsolidację przez pełny kwartał oraz wzrost wyników Grupy MAC, ale także rosnącą bazę użytkowników kart MultiSport. Dodatkowo, zgodnie z celami na 2026 r., segment ten w obszarze kart sportowych odnotował dodatnią rentowność brutto już w pierwszym kwartale, wskazano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 428,68 mln zł wobec 242,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 r. spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.