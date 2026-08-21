Zysk operacyjny wyniósł 4,57 mln zł wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,33 mln zł wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 366,94 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 297,64 mln zł rok wcześniej.

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"Przekazując państwu raport okresowy za pierwszy kwartał roku finansowego 2026/2027 pragnę zwrócić uwagę, że rośniemy szybciej niż branża i zwiększamy udziały rynkowe. W ten sposób budujemy bazę do generowania wartości dla akcjonariuszy oraz partnerów biznesowych. Jest to możliwe, ponieważ stawiamy na nowe technologie. To właśnie Grodno jest liderem rozwiązań cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji oraz pionierem branżowym w tym zakresie. Innowacyjny i nieustannie rozwijany system AiGrodno wspiera drogę do osiągnięcia celów strategicznych, czyli 2 mld zł przychodów przy minimum 5 proc. marży EBITDA do roku finansowego 2029/2030" – napisał prezes Andrzej Jurczak w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu kwartalnego.

"To właśnie dzięki AiGrodno, a także nowej platformie e-commerce zaprezentowanej w listopadzie 2025 roku i dotychczasowym przewagom konkurencyjnym zanotowaliśmy w analizowanym okresie 23 proc. wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku, przy czym kanał e-commerce przyspieszył mocniej niż ogólna sprzedaż, tj. o 48 proc.. Sprzedaż podstawowego asortymentu elektrotechnicznego zwiększyła się o 29 proc. r/r, a produktów OZE o 10 proc.. Dla porównania – produkcja budowlano-montażowa według danych GUS notowała w tych miesiącach wzrost o ok. 4-5 proc. r/r. Trend naszego wzrostu trwa nadal, co potwierdzają opublikowane szacunkowe dane sprzedaży za lipiec br., które wskazują na zwiększenie ogólnej sprzedaży o 25 proc. r/r przy wzroście wartości przychodów w kanale e-commerce aż o 58 proc. r/r. AiGrodno wchodzi w fazę mierzalnego efektu skali, a dynamika naszego e-commerce sukcesywnie przyspiesza" – dodał.

Podkreślił, że strategia spółki zakłada również aktywność w sferze akwizycji.

"W dniu 6 sierpnia poinformowaliśmy rynek o zawarciu umowy zakupu składników działalności operacyjnej przedsiębiorstwa prowadzącego sieć hurtowni elektrotechnicznych. [...] Zawarta umowa zakłada przejęcie działalności około 10 hurtowni, których potencjał przychodowy spółka szacuje łącznie na 60 mln zł rocznie. Finalizacja transakcji, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie, planowana jest na koniec sierpnia 2026 r. Planowane przejęcie umożliwi Grodnu rozwinięcie działalności o nowe lokalizacje na terenie Polski" – wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grodno podaje, że jest największym polskim dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych o historii sięgającej 1990 r.. Sprzedaż prowadzi multikanałowo: posiada jedną z największych sieci sprzedaży w Polsce (ponad 90 punktów handlowych), którą zaopatruje centralne centrum dystrybucyjne, rozwija również platformę e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w r.obr. 2025/2026 (kwiecień 2025 – marzec 2026) sięgnęły 1223 mln zł.