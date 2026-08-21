Budowlana grupa pochwaliła się wzrostem przychodów i zysków. Według wstępnych szacunków w II kwartale 2026 r. wypracowała 23,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 15 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 32 proc., do 31,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 579 mln zł i były o 24 proc. wyższe niż rok wcześniej. Grupa wyraźnie poprawiła rentowność działalności. Szacowana marża zysku ze sprzedaży brutto wzrosła do 8,2 proc. wobec 7,5 proc. w analogicznym kwartale 2025 r. Rezultaty wypadły lepiej od przewidywań analityków.

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W całym I półroczu 2026 r. grupa zanotowała 40,9 mln zł zysku operacyjnego i 33,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 17 proc. i o 11 proc. w porównaniu z analogicznym półroczem poprzedniego roku. Przychody zwiększyły się o ponad 7 proc., osiągając 913,9 mln zł.

– Szacunkowe wyniki pierwszego półrocza potwierdzają bardzo dobrą kondycję operacyjną Grupy Torpol. Przy wzroście skali działalności poprawiliśmy wyniki na wszystkich kluczowych poziomach rachunku wyników, a zysk ze sprzedaży brutto rósł wyraźnie szybciej niż przychody. Szczególnie istotna jest dla nas poprawa rentowności, która pokazuje efektywność realizowanego portfela kontraktów. Jednocześnie pozostajemy w bardzo dobrej sytuacji finansowej i dysponujemy potencjałem pozwalającym bezpiecznie realizować największe projekty infrastrukturalne oraz konsekwentnie rozwijać Grupę – komentuje Konrad Miterski, p.o. prezesa Torpolu.