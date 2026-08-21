Strata operacyjna wyniosła 14,52 mln zł wobec 23,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,31 mln zł wobec 37,67 mln zł zysku rok wcześniej.

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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,39 mln zł w I kw. r.obr. 2026/2027 wobec 269,94 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Forte w okresie kwiecień–czerwiec 2026 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 288 387 tys. zł, w stosunku do 269 938 tys. zł w analogicznym okresie roku 2025 (wzrost o 6,8 proc.). W strukturze sprzedaży ogółem Grupy sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną Tanne wyniosła 67 451 tys. zł z udziałem eksportu w wysokości 37 750 tys. zł i udziałem sprzedaży krajowej w kwocie 29 701 tys. zł. Wolumenowo zaś sprzedaż płyty w okresie kwiecień–czerwiec 2026 r. była wyższa niż w okresie porównawczym o ok. 6 proc. (87 tys. m3 w okresie sprawozdawczym vs. 82 tys. m3 w okresie porównawczym)" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż mebli tapicerowanych w okresie kwiecień–czerwiec 2026 r. poza grupę wyniosła 24 409 tys. zł z udziałem eksportu w wysokości 12 576 tys. zł i udziałem sprzedaży krajowej w kwocie 11 833 tys. zł. Przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży Grupy wyniosły 196 527 tys. zł i stanowiły 68,1 proc. sprzedaży ogółem Grupy. W ramach tej kategorii eksport wyniósł 166 330 tys. zł, tj. 84,6 proc. sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży oraz 57,7 proc. sprzedaży ogółem Grupy, natomiast sprzedaż krajowa wyniosła 30 197 tys. zł, tj. 15,4 proc. sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży oraz 10,5 proc. sprzedaży ogółem Grupy, wymieniono również.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 27 proc., czyli o 10,5 pkt proc. niżej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek marży jest bezpośrednio związany ze wzrostem cen materiałów bezpośrednio produkcyjnych w głównej mierze chemicznych, a także spadkiem przychodów z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe, wyjaśniła spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r.obr. 2026/2027 wyniosła 29,48 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.