Zysk netto grupy ING BSK w III kw. zbliżony do oczekiwań

* wzrost depozytów o 5% do 210,2 mld zł,

* fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe - wzrost o 29% do 25 mld zł, wymieniono także w materiale.

"Dużą wagę przywiązywaliśmy do kwestii przeciwdziałania cyberprzestępstwom. Prowadziliśmy akcje uświadamiające oraz zmienialiśmy nasze procesy i procedury, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa klientów. Zgodnie ze strategią zwiększaliśmy poziom cyfryzacji w banku. W trzecim kwartale liczba klientów mobile only w bankowości detalicznej wzrosła o 11% do 2,2 mln. Liczba elektronicznych przelewów wychodzących klientów indywidualnych w Moim ING wyniosła 165 mln (9% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy wzrost transakcji BLIK do 56 mln (24% r/r) oraz wzrost transakcji kartami debetowymi do 337 mln (6% r/r). Jednocześnie notowaliśmy dalszy 10-proc. spadek liczby transakcji w bankomatach i 5-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach" - dodał prezes.

Wyższą aktywność bank obserwował także ze strony klientów korporacyjnych. W III kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła do 46,9 mln (3% r/r), z czego 4,2 mln w bankowości mobilnej (wzrost o 19% r/r). Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 44,9 tys. W III kwartale przeprocesowano w nich 17,2 mln transakcji (wzrost o 5% r/r). W tym czasie o 21% do 9,8 tys. przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje, wymienił też Bartkiewicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 3 060 mln zł wobec 3 170,1 mln zł zysku rok wcześniej.