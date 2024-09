Huuuge miał w II kw. 19,4 mln USD skorygowanej EBITDA, powyżej konsensusu

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w II kw. 15,1 mln USD wobec 21,7 mln USD przed rokiem. Konsensus zakładał 13,8 mln USD zysku.

Zysk operacyjny grupy wyniósł z kolei 16,5 mln USD wobec 24,4 mln USD rok wcześniej i 15,8 mln USD konsensusu.

Przychody grupy wyniosły w II kw. 63,35 mln USD i powyżej konsensusu na poziomie 62,6 mln USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 69,2 mln USD.

„Przychody naszych flagowych gier, Huuuge Casino oraz Billionaire Casino, przekroczyły 2 mld dolarów od dnia premiery. To sukces, który udało się osiągnąć tylko nielicznym w branży. Huuuge nadal generuje silne przepływy pieniężne, osiągając 33 mln USD netto z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2024 roku, co potwierdza efektywność naszego biznesu oraz dyscyplinę finansową. Patrząc w przyszłość, rentowność pozostanie priorytetem dla Huuuge. 110 milionów dolarów gotówki daje nam możliwość aktywnego poszukiwania podmiotów do przejęcia. Jesteśmy przekonani, że z czasem pojawi się właściwa okazja inwestycyjna" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Wojciech Wronowski.

Jak podano, osłabienie rynku gier typu social casino oraz przesunięcie harmonogramu wdrożenia nowych funkcjonalności do gier Huuuge Casino oraz Billionaire Casino na drugą połowę roku, było powodem spadku przychodów spółki w II kwartale 2024 roku. Mimo to, druga połowa 2024 roku zapowiada się obiecująco. Huuuge planuje wprowadzić elementy gier, które mają znacząco zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz przychody spółki. Największy wpływ tych działań przewiduje się na koniec czwartego kwartału.