W II kwartale 2024 r. Grupa Sanok RC zanotowała 16,2 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o ponad 50 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o prawie18 proc., osiągając 40,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 393,7 mln zł i były o prawie 6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Sanok RC przejął fińską Grupę Teknikum Sanok Rubber sfinalizował zakup 100 proc. udziałów fińskiej Grupy Teknikum. Wartość transakcji opiewała na kwotę ok. 200 mln zł i została sfinansowana z kredytu inwestycyjnego i środków własnych spółki.

Producent elementów gumowych i gumowo-metalowych m. in. dla branży motoryzacyjnej nadal mierzył się ze spowolnieniem w Europie. Ponadto musiał stawić czoła rosnącym kosztom oraz umocnieniu krajowej waluty. - Po udanym roku 2023 mierzymy się obecnie nie tylko z wyższą rok do roku bazą kosztową wynagrodzeń, ale przede wszystkim odczuwamy negatywne skutki umocnienia złotego. Ponosimy istotną część kosztów w polskiej walucie, więc w naturalny sposób sytuacja ta obniża nasze marże. Obserwujemy również słabość rynków w Europie, ale wierzymy, że ta sytuacja stworzy dla nas również szanse, które wykorzystamy w kolejnych kwartałach. Niezmiennie pozostajemy optymistyczni co do długoterminowych efektów podejmowanych działań rozwojowych i optymalizacyjnych oraz procesów akwizycyjnych - wskazuje Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

Sanok RC stawia na nowe kierunki rozwoju

W I połowie 2024 roku Grupa Sanok RC zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym (efekt przejęcia fińskiego Teknikum) i w niewielkim stopniu w segmencie budownictwa oraz w biznesie sanatoryjnym. Segmenty motoryzacyjny i mieszanek zanotowały z kolei istotne spadki. Wyraźnie gorszy wynik segmentowy dotyczył motoryzacji, natomiast znaczny wzrost rok do roku zanotował segment przemysłowy. Od kwietnia br. w Grupie Sanok jest już fińskie Teknikum (z rocznymi przychodami za ostatni zakończony rok obrotowy na poziomie ok. 300 mln zł) , zwiększając potencjał segmentu przemysłowego. - Przejęcie Teknikum wpisuje się w nasze cele strategiczne umocnienia w obszarze non-automotive i dywersyfikacji asortymentu oraz grup odbiorców. Mniej więcej połowa działalności Teknikum w ogóle nie pokrywa się z naszą dotychczasową aktywnością, a doświadczenie i silna obecność naszej fińskiej spółki w branży przemysłowej otwierają nowe możliwości, zgodnie z ogłoszonymi kierunkami strategicznego rozwoju grupy na lata 2022-2024 – podkreśla prezes.

Oferta produktowa Grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.