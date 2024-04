Sanok RC przejął fińską Grupę Teknikum

Przejęcie wpisuje się w strategię grupy zakładającą rozwój w oparciu o segmenty spoza motoryzacji.

Reklama

- Przejęcie Teknikum wpisuje się w nasze cele strategiczne umocnienia w obszarze non-automotive i dywersyfikacji asortymentu oraz grup odbiorców. Mniej więcej połowa działalności Teknikum w ogóle nie pokrywa się z naszą dotychczasową aktywnością, a doświadczenie i silna obecność naszej fińskiej spółki w branży przemysłowej otwierają nowe możliwości wzrostu wartości dla akcjonariuszy Sanok Rubber - wyjaśnia Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

Grupa Teknikum prowadzi działalność w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) oraz na Węgrzech (za pośrednictwem węgierskiej spółki zależnej - jeden zakład produkcyjny), a także posiada niemiecką spółkę zależną odpowiadającą za sprzedaż produktów. Przychody Grupy Teknikum za okres 12 miesięcy (od listopada 2022 r. do października 2023 r.) osiągnęły ok. 69 mln euro (ok. 300 mln zł) , a EBITDA za ten okres wyniosła ok. 7 mln euro. (ponad 30 mln zł). Dla porównania, Grupa Sanok RC osiągnęła w 2023 r. prawie 1,44 mld zł przychodów i 151,2 mln zł zysku EBITDA.

Oferta produktowa Grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.

Jak zapewnia prezes Szamburski Grupa Sanok RC nie zamierza rezygnować z dalszych przejęć. - Mamy przestrzeń do kolejnych przejęć komplementarnych podmiotów, dających potencjał do tworzenia wartości dodanej w ramach Grupy Sanok Rubber dzięki dalszej dywersyfikacji portfela produktowego, rozwojowi geograficznemu sprzedaży czy dzięki wykorzystaniu synergii w zakresie know-how, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024 - wyjaśnia.