Zarząd Apatora wyjaśnia, że spółki grupy kontynuowały działania służące obniżeniu kosztów podwyższonych stanów magazynowych i finansującego je zadłużenia, jednocześnie dbając o zachowanie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa dostaw dla klientów. Zadłużenie Grupy zostało obniżone, a wskaźnik długu netto do EBITDA (skorygowana) na koniec I półrocza br. obniżył się do poziomu 0,76x. Zarząd zaznacza jednak, że poziomy kapitału obrotowego netto i zadłużenia mogą ulec okresowemu zwiększeniu ze względu na przygotowanie do realizacji dużych kontraktów i planowane inwestycje. Poniesione w pierwszym półroczu 2024 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 26,9 mln zł i dotyczyły przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych oraz kontynuacji automatyzacji procesów produkcyjnych.