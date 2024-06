Zaktualizowana strategia Grupy Apator zakłada dalszy wzrost przychodów w najbliższych latach. Dużo większe efekty są spodziewane na polu poprawy rentowności. – Zdajemy sobie sprawę, że nasza strategia jest ambitna, ale jesteśmy przekonani, że jest możliwa do realizacji – podkreśla Maciej Wyczesany, prezes Apatora.

Reklama

Dwa motory wzrostu

Zarząd producenta urządzeń pomiarowych w perspektywie do 2028 roku celuje w osiągnięcie średniorocznej dynamiki wzrostu przychodów w przedziale 8–10 proc. – Biorąc po uwagę zakładaną dynamikę wzrostu, celujemy w poziom 1,65–1,8 mld zł przychodów w 2028 r. Głównym motorem wzrostu będą segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła. W segmencie gazu nie przewidujemy znaczącego wzrostu, zakładamy stabilizację jego przychodów na poziomie niewiele tylko wyższym niż w 2023 r. – wyjaśnia prezes. Zarząd liczy, że zwiększy się znaczenie segmentu energii elektrycznej w przychodach grypy do ponad 50 proc. w wyniku zakładanego wzrostu jego przychodów do 830–915 mln zł w 2028 r. Nieco wolniejsze tempo wzrostu segmentu wody i ciepła powinno przełożyć się na z kolei osiągnięcie 565–615 mln zł obrotów.

Grupa celuje także w zwiększenie rentowności EBITDA od 5 do 6 pkt proc. w stosunku do 10-proc. marży osiągniętej w 2023 r. To oznacza wzrost EBITDA w pięcioletniej perspektywie ze 114 mln zł do 250–290 mln zł. – Jest to dość ambitny cel, patrząc na kształtowanie się wyników w ostatnich latach. Chcemy go osiągnąć nie tylko przez poprawę efektywności operacyjnej we wszystkich segmentach, ale także poprzez integrację i komercjalizację rozwiązań produktowych, które powinny zapewnić wyższą rentowność. Do tego dochodzi także integracja organizacyjna grupy i wykorzystanie synergii, co powinno przynieść spore oszczędności – zapewnia szef Apatora. Nie kryje jednak, że cel związany z poprawą rentowności jest obarczony większą niepewnością. – W przypadku zakładanej rentowności nie jesteśmy wstanie uwzględnić wszystkich rodzajów ryzyka, gdyż nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Głównym zagrożeniem jest czas jej realizacji, ponieważ tempo, które sobie narzuciliśmy, jest dość duże – wskazuje Wyczesany.

Grupa musi także stawić czoła chińskiej konkurencji, która coraz mocniej rozpycha się na europejskich rynkach. Apator upatruje swojej szansy w oferowaniu bardziej zaawansowanych produktów i nie zamierza walczyć o klienta wyłącznie ceną. – W Europie coraz większe znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, co stawia nas w korzystniejszym położeniu niż azjatyckich dostawców – zauważa prezes.