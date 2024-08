W II kwartale br. Grupa Neuca zanotowała 30,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 46 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 8 proc. do 92,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 3 mld zł i były o ok. 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody w segmencie hurtowej dystrybucji leków sięgnęły blisko 2,8 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 3 proc.

W II kwartale 2024 r. wartość rynku hurtu aptecznego sięgnęła niemal 11 mld zł i była o ponad 9 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej. Udział rynkowy Neuki na koniec II kwartału zwiększył się do 30,6 proc., a w obszarze aptek niezależnych osiągnął 37,6 proc. Zarząd Neuki wyjaśnia, że podobnie jak w poprzednich kwartałach, na dynamikę wartości rynku hurtowego znaczny wpływ miał wzrost cen opakowań.

- W drugim kwartale 2024 r. naszej działalności nie towarzyszyły zmiany legislacyjne ani regulacyjne, nie wystąpiły żadne zdarzenia specjalne i nadzwyczajne, które miały wpływ na uzyskiwane wyniki. To kolejny i kwartał, którzy można uznać za normalny a jego wyniki za pozbawione wpływu czynników zewnętrznych - podkreśla Piotr Sucharski, prezes Neuki.

Wyniki Neuki wsparte wzrostem biznesów pacjenckich i badań klinicznych

W całym I półroczu Grupa Neuca wypracowała nieco ponad 6,2 mld zł przychodów ze sprzedaży i 96,1 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o odpowiednio 5 proc. i 26 proc. względem I półrocza poprzedniego roku. Segment produkcji farmaceutyków w I półroczu br. zwiększył sprzedaż o ponad 13 proc. rok do roku. Sprzedaż produktów Synoptis Pharma zrealizowana przez segment hurtowej dystrybucji leków wyniosła blisko 192 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła prawie dwukrotnie osiągając wynik na poziomie 60,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży obszarów pacjenckich w okresie styczeń-czerwie br. wzrosły rok do roku o ponad 35 proc. rok do roku, do ponad 310 mln zł, a zysk EBITDA w tym obszarze zwiększył się o 120 proc., przekraczając 15 mln zł. Segment badań klinicznych po I półroczu br. wygenerował 218,1 mln zł przychodów, o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA segmentu w tym okresie był wyższy o ponad 50 proc. rok do roku, osiągając 23,5 mln zł. Na koniec I półrocza 2024 roku backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych wyniósł 257,3 mln USD ( wzrost o 54 proc. rok do roku).