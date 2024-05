W I kwartale br. Grupa Neuca zanotowała 59,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 18 proc. do 115 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,16 mld zł i były o ponad 5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody w segmencie hurtowej dystrybucji leków osiągnęły 2,91 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 4 proc.

- Pierwszy kwartał był okresem wytężonej pracy. Dostarczyliśmy do aptek blisko 146 milionów opakowań farmaceutyków i poprzez Operatora Medycznego Świat Zdrowia zapewniliśmy opiekę medyczną i farmaceutyczną dla ponad 780 tys. pacjentów. W tym roku nic tej pracy nie zakłócało. Nie było zmian prawa, nowych wymagań regulacyjnych czy innych niespodziewanych wydarzeń, co pozwoliło nam skupić się na obsłudze klientów i pacjentów - podkreśla Piotr Sucharski, prezes Neuki.

W I kwartale 2024 r. wartość rynku hurtu aptecznego przekroczyła 11,5 mld zł i była o ponad 8 proc. wyższa w porównaniu I kwartału rok wcześniej. Udziały rynkowe Neuki wyniosły 29,4 proc., a w obszarze aptek niezależnych osiągnęły 37,2 proc. Zarząd Neuki wyjaśnia, że na dynamikę wartości rynku hurtowego wpływ miał zarówno wzrost wolumenu, jak i cen opakowań.

Segment produkcji farmaceutyków w I kwartale 2024 r. zwiększył sprzedaż o ponad 50 proc. rok do roku. Sprzedaż produktów Synoptis Pharma zrealizowana przez segment hurtowej dystrybucji leków to niemal 100 mln zł. Wynik EBITDA segmentu wzrósł ponad dwukrotnie (o 128 proc.) przekraczając 33 mln zł.