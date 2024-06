Synektik pozytywnie zaskoczył wynikami. Kurs rośnie

Tempo poprawy zysków przebiło nawet najbardziej optymistyczne prognozy analityków. W II kwartale roku obrotowego 2023/2024 (okres od stycznia do marca) producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zanotował 12,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, trzykrotnie więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się ponad 200 proc. osiągając 20,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 87,7 mln zł i były o 34 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama

Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął II kwartale 75,1 mln zł przychodów, o 37 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA segmentu wzrosła o 140 proc. do 23,4 mln zł. Segment radiofarmaceutyków zwiększył sprzedaż o 17 proc., do 12,6 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), zwiększając EBITDA o 34 proc., do 4,4 mln zł.

Przychody powtarzalne mocno w górę

Zarząd podkreśla, dynamiczny wzrost powtarzalnych przychodów segmentu sprzętu medycznego i usług IT, co jest wynikiem zwiększonych dostaw produktów i usług w ramach umów długoterminowych. W I półroczu roku obrotowego 2023/24 tzw. recurring revenues segmentu wzrosły o 77 proc., do 89 mln zł. Wzrost ma związek z rosnącą liczbą wykorzystywanych przez służbę zdrowia zaawansowanych urządzeń terapeutycznych w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, której wzrost stymulowany jest przez dynamiczny rozwój chirurgii robotycznej. Grupa jest wyłącznym dystrybutorem systemu chirurgii robotycznej da Vinci w tych krajach. W minionym półroczu w Polsce zrealizowano 4,9 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 95 proc. r./r.), a Czechach i na Słowacji w tym okresie wykonano ich blisko 4,4 tys., o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

- Pracujemy nad popularyzacją technologii będących już w portfolio grupy, jak i uzupełnianiem oferty o nowe produkty. W minionym kwartale m.in. zacieśniliśmy współpracę z firmą Insightec, rozszerzając jej zakres o dystrybucję produktów do neurochirurgii nieinwazyjnej w kolejnych krajach. Z kolei zaledwie przed kilkoma tygodniami zostaliśmy partnerem Medical Microinstruments, producenta innowacyjnych systemów robotycznych do mikrochirurgii, stając się wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii. Chcemy dalej zwiększać i dywersyfikować naszą działalność w tym obszarze, pozostając czołowym propagatorem rewolucji technologicznej opieki zdrowotnej w Europie Środkowej - komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.