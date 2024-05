Synektik zawarł umowę o współpracy z Medical Microinstruments, amerykańskim producentem innowacyjnych rozwiązań robotycznych zostając wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych do mikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii. Zgodnie z umową Grupa Synektik odpowiadała m.in. za sprzedaż oraz serwis systemów robotycznych, sprzedaż instrumentów do nich oraz szkolenia operatorów systemów. Umowa będzie obowiązywać przez okres 3 lat, z opcją przedłużenia na kolejne 3 lata.

Jak wyjaśnia zarząd spółki roboty Symani stanowić będą ważne uzupełnienie oferty grupy w obszarze robotyki medycznej. Giełdowa Grupa jest już wyłącznym dystrybutorem systemów robotyki chirurgicznej da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji, gdzie już dzisiaj wykonywanych jest ponad 11 tysięcy zabiegów chirurgicznych rocznie z udziałem około 80 robotów. Synektik jest również dystrybutorem robotycznych systemów ZAP-X do radiochirurgii oraz robotycznych rozwiązań dla aptek szpitalnych. - System Symani to niewątpliwie wyjątkowe rozwiązanie i, co biznesowo dla nas istotne, jest to produkt stosowany w innych obszarach niż system da Vinci – zauważa Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika. - Systemy Symani wprowadzają nową jakość w obszarze mikrochirurgii, umożliwiając korzystającym z nich chirurgom wykonywanie wyjątkowo precyzyjnych zabiegów, istotnie ograniczając ryzyko błędów w tych wymagających precyzji procedurach – wyjaśnia.

Robot Symani jest pierwszym tego rodzaju systemem robotycznym wykorzystywanym do przeprowadzania zabiegów mikrochirurgicznych i supermikrochirurgicznych w obrębie naczyń krwionośnych, nerwów i naczyń limfatycznych. Łączy w sobie najmniejsze na świecie, 3-milimetrowe mikroinstrumenty nadgarstkowe z technologiami redukcji drżenia i skalowania ruchu. Umożliwia chirurgom wykonywanie zabiegów na małych, delikatnych strukturach anatomicznych na poziomach mikro i supermikro w wygodnej pozycji siedzącej. System Symani może 20-krotnie spowolnić ruchy ręki operatora, eliminując nawet minimalne wibracje z jego dłoni.