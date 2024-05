Agora ze stratą w I kwartale 2024 r.

W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe były wyższe o 7,0% i wyniosły 36,8 mln zł. Na tak pozytywną dynamikę najistotniej wpłynęły wydatki na kampanie realizowane na nośnikach typu digital, backlight oraz city transport. Wartość przychodów reklamowych w kinach wzrosła w omawianym okresie o 20,5% do 8,8 mln zł.

W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. i wyniosły 11,2 mln zł. Spadek przychodów z reklamy odnotował segment Internet. Przychody ze sprzedaży reklam internetowych tego segmentu zmniejszyły się o 16,8% do 27,8 mln zł.

"W największym stopniu o spadku przychodów reklamowych zdecydowała niższa sprzedaż reklam internetowych przez spółkę Yieldbird, głównie z powodu zmian wynikających z rozwijania współpracy w modelu SaaS oraz ograniczenia sprzedaży usług reklamowych. Wpływy ze sprzedaży reklam wypracowane przez pion Gazeta.pl były na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie w wyniku niższych przychodów programatycznych przy jednocześnie wyższych przychodach z reklamy Direct i Ecommerce" - czytamy dalej w raporcie.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 26,0% r/r do 78,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach - o 35,4% do 45,9 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,7 mln biletów, co oznacza wzrost o 27,6% r/r.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,7 mln zł i zwiększyła się o 0,6% r/r, a wzrost tej kategorii przychodowej to pochodna wyższych wpływów zarówno segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana jak i Wydawnictwa Agora. Spółka zaznaczyła, że w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana zmieniła się struktura tych przychodów poprzez wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej, przy spadających wpływach z jej papierowego wydania.

Przychody z działalności gastronomicznej wyniosły 10,8 mln zł i były o 18,7% wyższe r/r. Miało to związek ze wzrostem wpływów z działalności spółki Step Inside odnotowanym przede wszystkim dzięki większej liczbie klientów oraz wyższym cenom w restauracjach.