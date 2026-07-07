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Mediana wieku osób kupujących dom po raz pierwszy w USA wynosi 40 lat, co jest rekordowo wysokim wynikiem, napędzanym rosnącymi cenami nieruchomości i stopami procentowymi. W przypadku osób kupujących ponownie mediana wieku wynosi 62 lata. W skali kraju mediana wieku wszystkich nabywców domów wynosi 59 lat. Dane branżowe różnią się nieznacznie: raporty wykorzystujące alternatywne dane Biura Spisu Ludności (Census Bureau) wskazują, że mediana wieku osób kupujących dom po raz pierwszy jest bliższa 35 latom.

– Historycznie niski odsetek osób kupujących po raz pierwszy uwydatnia realne konsekwencje braku mieszkań w przystępnej cenie – powiedziała Jessica Lautz, zastępca głównego ekonomisty i wiceprezes ds. badań w National Association of Realtors (NAR), firmy zajmującej się wszystkimi aspektami nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Odsetek osób kupujących po raz pierwszy na rynku spadł o 50 proc. od 2007 roku – tuż przed Wielką Recesją. Implikacje dla rynku nieruchomości są oszałamiające. Dzisiejsi nabywcy po raz pierwszy gromadzą mniej majątku na nieruchomości i w rezultacie prawdopodobnie rzadziej będą się przeprowadzać w ciągu swojego życia.

– Rozwój rynku nieruchomości to historia dwóch miast – wyjaśniła Lautz. – Widzimy, jak kupujący ze znacznym kapitałem własnym wpłacają wyższe zaliczki i oferują gotówkę, podczas gdy osoby kupujące nieruchomość po raz pierwszy nadal mają trudności z wejściem na rynek.

Niewystarczająca podaż nieruchomości

Od pokoleń dostęp do własności domu był głównym sposobem budowania bogactwa Amerykanów i podstawą amerykańskiego snu – powiedziała Shannon McGahn, wiceprezes wykonawczy NAR i dyrektor ds. rzecznictwa. Opóźnienie lub odmowa nabycia domu do 40. roku życia zamiast do 30. może oznaczać utratę około 150 000 dolarów kapitału własnego w typowym domu na start. Programy FHA i VA pomogły milionom Amerykanów uzyskać dostęp do własności domu, dołączyć do klasy średniej i zbudować majątek międzypokoleniowy.

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– Dziś musimy skupić się na polityce, która zajmie się główną przyczyną kryzysu dostępności mieszkań: niewystarczającą podażą – dodała McGahn. Oznacza to zarówno odblokowanie istniejących zasobów, jak i umożliwienie nowego budownictwa. – Potrzebujemy rozwiązań, które zachęcą więcej właścicieli do sprzedaży, ożywią niewykorzystane nieruchomości, usprawnią lokalne przepisy dotyczące planowania przestrzennego i pozwoleń na budowę oraz zmodernizują metody budowy, aby budować więcej domów szybciej i taniej. Te zdroworozsądkowe reformy sprawią, że domy staną się bardziej przystępne cenowo, przywrócą możliwości rozwoju i pomogą ożywić marzenie o posiadaniu własnego domu dla przyszłych pokoleń – podsumowała.

Kupujący i sprzedający Amerykanie

· Kupujący po raz pierwszy

Mediana wieku: 40 lat

Mediana wpłaty początkowej: 10 proc. – najwyższa odnotowana od 1989 roku

Najczęstsze źródła wpłaty początkowej:

Oszczędności osobiste (59 proc.)

Aktywa finansowe – takie jak konto 401(k), akcje lub kryptowaluty (26 proc.)

Prezenty lub pożyczki od rodziny i znajomych (22 proc.)

· Kupujący ponownie

Mediana wieku: 62 lata

Mediana wpłaty początkowej: 23 proc.

30 proc. kupujących za gotówkę

· Wszyscy kupujący

Mediana wieku: 59 lat

24 proc. ma dzieci poniżej 18 roku życia mieszkające w domu – najniższy wynik w historii

14 proc. kupiło dom wielopokoleniowy – w porównaniu z 17 proc. w 2024 r.

Najczęstsze powody zakupu domu wielopokoleniowego:

Opieka nad starzejącymi się rodzicami (41 proc.)

Oszczędności (29 proc.)

Dzieci powyżej 18 roku życia wracające do domu (27 proc.)

· Wszyscy sprzedający

Mediana czasu spędzonego w domu przed sprzedażą: 11 lat – najwyższy poziom w historii

Mediana odległości przeprowadzki: 30 mil – spadek z 35 mil w zeszłym roku

50 proc. kupiło nowszy dom

34 proc. kupiło większy dom

Rynek nowych domów w USA doświadcza znacznego spowolnienia

Spowodowane jest ono utrzymującym się powyżej 6,5 proc. oprocentowaniem 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. To poważnie nadwerężyło zdolność kredytową nabywców i zahamowało sprzedaż. Deweloperzy borykają się z zaległościami w sprzedaży, co wymusza powszechne obniżki cen i zachęty, które doprowadziły do największego rocznego spadku cen domów od prawie dekady.

– Dane dotyczące sprzedaży nowych domów w maju okazały się znacząco niższe od zakładanych, wynosząc 580 000, w porównaniu z prognozą na poziomie 640 000. Sygnalizuje to wyraźne spowolnienie na rynku nieruchomości, co naszym zdaniem wynika z utrzymujących się wysokich stóp procentowych kredytów hipotecznych – podkreślają analitycy VT Markets.

Rynki domów luksusowych i nowych w regionach południowym i zachodnim odnotowują agresywne obniżki cen za metr kwadratowy. W skali kraju mediana cen ofertowych spadła o 2,5 proc. rok do roku do 430 000 dolarów, co oznacza najgłębszy spadek w ostatnich latach.

Całkowite wydatki na budownictwo spadły o 1,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba rozpoczętych budów domów jednorodzinnych spadła o 4,0 proc. Całkowita liczba rozpoczętych budów domów spadła w ostatnich miesiącach o 15,4 proc., co wskazuje na wyhamowanie aktywności deweloperów w związku z nadwyżką podaży.