https://pbs.twimg.com/media/HMCEYa7XkAA6o9Q?format=png&name=900x900

Reklama Reklama

Ceny nowych domów spadły w maju o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, w porównaniu ze spadkiem o 0,1 proc. w kwietniu, według obliczeń Reutersa opartych na danych Narodowego Biura Statystycznego. W ujęciu rocznym ceny w maju spadły o 3,5 proc., co odpowiada spadkowi z kwietnia.

Spadki cen osłabiły nadzieje, że sektor nieruchomości, który w szczytowym okresie odpowiadał za około jedną czwartą gospodarki, jest bliski osiągnięcia dna po prawie pięcioletnim kryzysie.

Kryzys nie tylko sparaliżował niektóre z największych chińskich firm z branży nieruchomości, ale także sprawił, że niegdyś kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego stał się obciążeniem i wpłynął na ogólny apetyt gospodarstw domowych na konsumpcję.

Zhang Dawei, analityk Centaline Property, stwierdził jednak, że okres gwałtownych spadków cen nieruchomości w Chinach minął i rynek nie jest zagrożony gwałtownym spowolnieniem.

Zhang stwierdził, że rynek nieruchomości nadal będzie charakteryzował się „odpornością w miastach pierwszej kategorii, rozbieżnością w miastach drugiej kategorii i presją w miastach trzeciej kategorii”.

Sprzedaż nieruchomości, inwestycje, nowe budownictwo i fundusze pozyskane przez deweloperów spadły jeszcze bardziej w okresie styczeń-maj, jak wynika z oficjalnych danych.

Ceny rosną w największych chińskich miastach, spadają w mniejszych

Indeks śledzący akcje chińskich nieruchomości spadł o 1,2 proc. w handlu porannym, podczas gdy indeks notowanych na giełdzie w Hongkongu deweloperów z Chin kontynentalnych o około 3 proc.

Jednak ceny w największych miastach wykazywały wstępne oznaki stabilizacji, a władze lokalne zintensyfikowały działania mające na celu podtrzymanie sprzedaży.

Ceny w największych miastach kraju wzrosły w maju o 0,2 proc. po kwietniowym wzroście o 0,1 proc., przy czym wzrosty odnotowały Szanghaj, Shenzhen i Kanton. W czerwcu ceny wzrosły o 0,16 proc. w porównaniu z miesiącem poprzednim, utrzymując tempo wzrostu z maja.

Ceny w mniejszych miastach z trzeciej ligi kontynuowały spadki w maju. Według sondażu Reutersa przeprowadzonego w dniach 18-28 maja, ceny domów mają spaść w wolniejszym tempie niż przewidywano w marcowym badaniu i nieznacznie wzrosnąć w 2027 roku.

Pod koniec kwietnia Kanton wprowadził nowe zachęty do zakupu mieszkań, oferując dopłaty mieszkańcom, którzy modernizują swoje domy, kupując nowe i sprzedając stare, a jednocześnie zachęcając firmy państwowe do zakupu domów z drugiej ręki.

Rośnie podaż nieruchomości na rynku wtórnym

Ceny domów z drugiej ręki w największych miastach nieco wzrosły w maju trzeci miesiąc z rzędu. Jednak spadły w czerwcu w szybszym tempie, jak wynika z badania przeprowadzonego w środę, ponieważ przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości w kraju nadal wpływa na zaufanie rynku. Średnie ceny domów na rynku wtórnym w 100 miastach spadły w czerwcu o 0,42 proc. w ujęciu miesięcznym, przyspieszając w porównaniu ze spadkiem o 0,32 proc. w maju, według China Index Academy, jednego z największych dostawców danych o rynku nieruchomości w kraju.

Ceny domów z drugiej ręki spadały w mniejszych miastach w porównaniu z poprzednim miesiącem i we wszystkich grupach miast w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podaż domów z drugiej ręki kształtowana jest przez oczekiwania gospodarstw domowych. Z wyjątkiem niewielkiego spadku na początku 2026 roku, liczba ofert rosła, zgodnie z danymi CITIC Securities.

Z kolei podaż nowych domów jest determinowana przez rynek aukcyjny gruntów. W związku z rygorystycznymi środkami kontroli podaży, podaż nowych domów spadła już do stosunkowo niskiego poziomu, podano.

– Ponieważ oczekiwania większości gospodarstw domowych pozostają słabe, podaż domów z drugiej ręki pozostaje wysoka – dodano.

Domy z drugiej ręki w miastach drugiej i trzeciej kategorii borykają się z dłuższymi cyklami wyprzedaży, a ceny prawdopodobnie pozostaną na niskim poziomie, dopóki zapasy nie zostaną skutecznie wchłonięte, powiedział Zhang.