W II kwartale br. grupa sprzedała 1221 lokali, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. więcej kwartał do kwartału. Zabrakło zaledwie 11 mieszkań, by powtórzyć rekordowy wynik z IV kwartału 2025 r. Rekordowe okazało się za to półrocze, deweloper znalazł nabywców na 2382 lokali, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

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– II kwartał 2026 r. był już ósmym z rzędu, w którym sprzedaż netto grupy wyniosła co najmniej 1 tys. lokali. Na tle konkurencji jest to unikalne osiągnięcie. I półrocze okazało się najlepsze w naszej historii, co przybliża nas do realizacji całorocznych ambicji – poprawy rekordowego wyniku z 2025 r. (4448 lokali). Osiągamy wysoką sprzedaż w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie, pracujemy nad uruchomieniem pierwszej inwestycji w Poznaniu – skomentował prezes Mikołaj Konopka. – Popyt na mieszkania, szczególnie nabywane na własne potrzeby, utrzymuje się na wysokim poziomie, wspierany wyższą niż rok temu zdolnością kredytową klientów. Utrzymująca się niepewność geopolityczna, związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie, podsyca obawy przed wzrostem inflacji, która może przełożyć się na koszty budowy – dodał.