Robert Maraszek, dotychczasowy wiceprezes, został nowym prezesem trójmiejskiego Inpro. Objął funkcję po zmarłym w czerwcu ojcu i współzałożycielu spółki, Krzysztofie Maraszku. Sukcesja była planowana od dawna.

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Nowy prezes rodzinnej spółki przygotowywał się do sukcesji od lat

– Plan sukcesji, który przygotowaliśmy, zakładał zupełnie inny scenariusz. Tata miał zakończyć swoją wieloletnią działalność zawodową i przejść na zasłużoną emeryturę, a ja – w sposób naturalny i płynny – miałem przejąć odpowiedzialność za dalsze kierowanie spółką. Los te plany jednak zmienił. Dziś moim zadaniem jest konsekwentna kontynuacja obranej strategii stabilnego rozwoju, przy jednoczesnym przygotowaniu spółki na nadchodzące wyzwania rynkowe oraz wykorzystanie nowych możliwości wzrostu – mówi Robert Maraszek.

„Robert Maraszek jest związany z Inpro od początku kariery, przechodząc kolejne szczeble organizacji, od stanowisk technicznych, przez funkcje związane z realizacją inwestycji i zarządzaniem projektami, po najwyższe stanowiska, zdobywając kompleksowe doświadczenie we wszystkich obszarach działalności spółki. Powołanie na stanowisko prezesa jest naturalnym zwieńczeniem tej drogi zawodowej” – podała spółka.

Inpro w przyszłym roku będzie obchodzić 40 lat istnienia

Koncentrujący się na Trójmieście i okolicach deweloper w I kwartale sprzedał 171 lokali, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. mniej niż w IV kwartale. W 2025 r. firma znalazła nabywców na 640 mieszkań (był to wzrost o 9 proc.).

W przyszłym roku Inpro będzie obchodzić 40-lecie działalności. Spółka wyceniana jest na GPW na ponad 300 mln zł. 25 proc. akcji przejdzie na sukcesorów Krzysztofa Maraszka, ponadto 14 proc. akcji ma Grażyna Dąbrowska-Stefaniak, wdowa po zmarłym w 2021 r. współzałożycielu i prezesie Inpro Piotrze Stefaniaku, a prawie 24 proc. akcji kontroluje trzeci z założycieli spółki, Zbigniew Lewiński.