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Średnio amerykańskie rodziny trzymają na swoich kontach bieżących około 62 410 dolarów, a łączna suma depozytów gotówkowych w gospodarstwach domowych wynosi około 3,2 biliona dolarów – wynika z danych Fed z St. Louis. Te zasoby płynnych aktywów odzwierciedlają szersze zachowania gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Całkowita wartość fizycznej waluty amerykańskiej w obiegu wzrosła do około 2,47 biliona dolarów. Pomimo gwałtownego wzrostu bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji (50 proc. najuboższych gospodarstw domowych posiada akcje o wartości ponad 615 miliardów dolarów), gromadzenie gotówki gwałtownie wzrosło, ponieważ rodziny priorytetowo traktują płynność. Gotówka nadal króluje w rutynowych płatnościach. Aż 83 proc. amerykańskich konsumentów używa jej co najmniej raz w miesiącu do dokonywania transakcji, a większość dorosłych nadal polega na gotówce lub równoważnych środkach finansowych, aby pokryć nieoczekiwane wydatki rzędu 400 dolarów.

W przypadku aktywów amerykańskich gospodarstw domowych – zwłaszcza w kontekście danych ekonomicznych dostarczanych przez Rezerwę Federalną w ramach Rachunków Finansowych – „gotówka” nie oznacza jedynie fizycznych banknotów i monet. Odnosi się raczej do wysoce płynnych aktywów finansowych, które można natychmiast wykorzystać do zakupu towarów lub spłaty długów bez utraty płynności.

Coraz więcej akcji w posiadaniu najuboższych gospodarstw domowych w USA

Najszybszy wzrost udziału w kapitale własnym obserwuje się wśród gospodarstw domowych, które historycznie charakteryzowały się najniższym wskaźnikiem uczestnictwa w rynku. Obecnie 50 proc. najuboższych gospodarstw domowych w USA posiada akcje i fundusze inwestycyjne o wartości ponad 615 miliardów dolarów, co stanowi rekordowy poziom. Od 2010 r. posiadanie akcji i funduszy inwestycyjnych wśród 50 proc. najuboższych gospodarstw domowych w USA wzrosło o ponad 570 proc., przewyższając tym samym wszystkie inne grupy o podobnym poziomie zamożności – wynika z analizy Citadel Securities. Firma potwierdza, że pomimo rekordowego poziomu posiadania kapitału własnego, gotówka w posiadaniu gospodarstw domowych wzrosła do 8 proc. całości aktywów finansowych, co stanowi najwyższy poziom od ponad trzech dekad.

Amerykańscy inwestorzy dysponują bezprecedensową ilością aktywów funduszy rynku pieniężnego

Amerykańskie gospodarstwa domowe gromadzą gotówkę jak nigdy dotąd. Aktywa funduszy rynku pieniężnego detalicznego osiągnęły 3,085 biliona dolarów w tygodniu kończącym się 17 czerwca 2026 r., według Investment Company Institute, co oznacza, że łączne zasoby gotówki w rękach gospodarstw domowych wynoszą około 3,2 biliona dolarów.

Kwota ta stanowi znaczący wzrost w porównaniu z około 2,84 biliona dolarów w funduszach rynku pieniężnego detalicznego zgłoszonych w marcu 2025 r. To prawie 250 miliardów dolarów nowych napływów w ciągu około 15 miesięcy.

Łączne aktywa amerykańskich funduszy rynku pieniężnego osiągnęły w tym samym tygodniu wartość 7,92 biliona dolarów, z czego 4,83 biliona dolarów przypadało na fundusze instytucjonalne. Pozostałe 3,085 biliona dolarów przypada na część detaliczną, będącą głównie w posiadaniu inwestorów indywidualnych.

W tym segmencie detalicznym, same rządowe fundusze rynku pieniężnego stanowiły 1,96 biliona dolarów.

Odnotowano niewielki spadek o około 9,79 miliarda dolarów w porównaniu z poprzednim tygodniem. Szersze kwartalne dane malują jeszcze bardziej dramatyczny obraz. Według danych Rezerwy Federalnej aktywa funduszy rynku pieniężnego osiągnęły 8,29 biliona dolarów w pierwszym kwartale. Wzrost liczby detalicznych funduszy rynku pieniężnego w latach 2023-2025 niemal idealnie wpisuje się w rosnące oczekiwania dotyczące stóp procentowych i skoki zmienności na rynku. Gospodarstwa domowe wybierały płynność i niższe ryzyko zamiast możliwości osiągnięcia wyższych, ale niepewnych zysków.