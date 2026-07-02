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Średnio amerykańskie rodziny trzymają na swoich kontach bieżących około 62 410 dolarów, a łączna suma depozytów gotówkowych w gospodarstwach domowych wynosi około 3,2 biliona dolarów – wynika z danych Fed z St. Louis. Te zasoby płynnych aktywów odzwierciedlają szersze zachowania gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Całkowita wartość fizycznej waluty amerykańskiej w obiegu wzrosła do około 2,47 biliona dolarów. Pomimo gwałtownego wzrostu bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji (50 proc. najuboższych gospodarstw domowych posiada akcje o wartości ponad 615 miliardów dolarów), gromadzenie gotówki gwałtownie wzrosło, ponieważ rodziny priorytetowo traktują płynność. Gotówka nadal króluje w rutynowych płatnościach. Aż 83 proc. amerykańskich konsumentów używa jej co najmniej raz w miesiącu do dokonywania transakcji, a większość dorosłych nadal polega na gotówce lub równoważnych środkach finansowych, aby pokryć nieoczekiwane wydatki rzędu 400 dolarów.
W przypadku aktywów amerykańskich gospodarstw domowych – zwłaszcza w kontekście danych ekonomicznych dostarczanych przez Rezerwę Federalną w ramach Rachunków Finansowych – „gotówka” nie oznacza jedynie fizycznych banknotów i monet. Odnosi się raczej do wysoce płynnych aktywów finansowych, które można natychmiast wykorzystać do zakupu towarów lub spłaty długów bez utraty płynności.
Najszybszy wzrost udziału w kapitale własnym obserwuje się wśród gospodarstw domowych, które historycznie charakteryzowały się najniższym wskaźnikiem uczestnictwa w rynku. Obecnie 50 proc. najuboższych gospodarstw domowych w USA posiada akcje i fundusze inwestycyjne o wartości ponad 615 miliardów dolarów, co stanowi rekordowy poziom. Od 2010 r. posiadanie akcji i funduszy inwestycyjnych wśród 50 proc. najuboższych gospodarstw domowych w USA wzrosło o ponad 570 proc., przewyższając tym samym wszystkie inne grupy o podobnym poziomie zamożności – wynika z analizy Citadel Securities. Firma potwierdza, że pomimo rekordowego poziomu posiadania kapitału własnego, gotówka w posiadaniu gospodarstw domowych wzrosła do 8 proc. całości aktywów finansowych, co stanowi najwyższy poziom od ponad trzech dekad.
Amerykańskie gospodarstwa domowe gromadzą gotówkę jak nigdy dotąd. Aktywa funduszy rynku pieniężnego detalicznego osiągnęły 3,085 biliona dolarów w tygodniu kończącym się 17 czerwca 2026 r., według Investment Company Institute, co oznacza, że łączne zasoby gotówki w rękach gospodarstw domowych wynoszą około 3,2 biliona dolarów.
Kwota ta stanowi znaczący wzrost w porównaniu z około 2,84 biliona dolarów w funduszach rynku pieniężnego detalicznego zgłoszonych w marcu 2025 r. To prawie 250 miliardów dolarów nowych napływów w ciągu około 15 miesięcy.
Łączne aktywa amerykańskich funduszy rynku pieniężnego osiągnęły w tym samym tygodniu wartość 7,92 biliona dolarów, z czego 4,83 biliona dolarów przypadało na fundusze instytucjonalne. Pozostałe 3,085 biliona dolarów przypada na część detaliczną, będącą głównie w posiadaniu inwestorów indywidualnych.
W tym segmencie detalicznym, same rządowe fundusze rynku pieniężnego stanowiły 1,96 biliona dolarów.
Odnotowano niewielki spadek o około 9,79 miliarda dolarów w porównaniu z poprzednim tygodniem. Szersze kwartalne dane malują jeszcze bardziej dramatyczny obraz. Według danych Rezerwy Federalnej aktywa funduszy rynku pieniężnego osiągnęły 8,29 biliona dolarów w pierwszym kwartale. Wzrost liczby detalicznych funduszy rynku pieniężnego w latach 2023-2025 niemal idealnie wpisuje się w rosnące oczekiwania dotyczące stóp procentowych i skoki zmienności na rynku. Gospodarstwa domowe wybierały płynność i niższe ryzyko zamiast możliwości osiągnięcia wyższych, ale niepewnych zysków.
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