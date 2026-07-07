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Kierowcy skarżą się, że maleje zasięg internetu. Powód: przesiadka na 5G

Operatorzy komórkowi zapewniają, że w skali kraju ich usługi mają coraz lepsze parametry. Ale z zasięgiem na drogach jest gorzej, niż było. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej sygnalizuje, że problemy potrwają do końca 2027 r.

Publikacja: 07.07.2026 06:00

Kierowcy skarżą się, że maleje zasięg internetu. Powód: przesiadka na 5G

Foto: AdobeStock

Urszula Zielińska

– Zasięg sieci komórkowych w Polsce jest dużo gorszy niż był – uważa poseł Sławomir Ćwik (Centrum, d. Polska 2050) na podstawie własnych doświadczeń podczas podróży autem po kraju. Uwagę nt. słabszego zasięgu sieci mobilnych zgłosił na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Cyfryzacji Innowacyjności i Nowych Technologii poświęconym realizacji zadań budżetowych UKE w 2025 r.

Wyniki tego nadzorującego rynek telekomunikacyjny urzędu referował jego nowy prezes Przemysław Kuna. I nie polemizował ze spostrzeżeniami posła Centrum. – Różnica w zasięgu wynika z tego, że myśmy podnieśli częstotliwości do 5G. Są to bardziej wydajne systemy, ale zasięgowo gorsze – mówił Kuna. – UKE przewidział tę sytuację, dlatego przy wszystkich decyzjach o częstotliwościach (wygranych w aukcjach 5G – red.) są zapisane parametry, które zaczęliśmy już kontrolować pod kątem pokrycia zasięgiem – powiedział prezes urzędu.

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