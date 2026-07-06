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Dane opublikowane przez China Index Academy pokazały, że ceny domów na rynku wtórnym w 100 największych chińskich miastach spadły w czerwcu o 0,42 proc. w ujęciu miesięcznym, do średnio 12 639 juanów (1750 USD) za metr kwadratowy. Spośród tych miast 88 odnotowało spadki, a tylko 12 wzrosty.
Spadek na rynku wtórnym był powszechny we wszystkich kategoriach miast. W czerwcu ceny domów na rynku wtórnym w miastach pierwszej kategorii spadły o 6,95 proc. rok do roku. Miasta drugiej kategorii radziły sobie gorzej, spadając o 8,21 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy w mniejszych miastach trzeciej i czwartej kategorii ceny spadły o 7,48 proc. rok do roku.
Spośród 10 największych miast, Nankin i Wuhan odnotowały w czerwcu największe spadki w ujęciu rok do roku, a ceny na rynku wtórnym spadły odpowiednio o 11,45 proc. i 10,89 proc. Pekin, Tianjin, Kanton i Chongqing odnotowały spadki od 8 proc. do 10 proc. Hangzhou, Szanghaj, Chengdu i Shenzhen - od 5 proc. do 8 proc. rok do roku. Shenzhen wypadł najlepiej spośród dziesięciu miast, ze spadkiem o 5,27 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Chińscy komentatorzy powszechnie uznali dane z pierwszej połowy roku za potwierdzenie, że spadkowy trend cen nieruchomości jeszcze się nie zakończył i że do końca 2026 r. spodziewane są dalsze spadki.
Felietonista z Henanu, Qingjin Wenwang, opisuje wyraźną zmianę nastrojów wśród potencjalnych nabywców.
– Mój znajomy zaczął szukać domu przed ślubem pod koniec 2025 roku. Wtedy sprzedający byli pewni siebie i nie wykazywali chęci do negocjacji – stwierdza. – Do czerwca 2026 roku, kiedy wrócił do tej samej dzielnicy, aby obejrzeć podobne nieruchomości, sprzedający złagodzili już swój ton i wciąż pytali go, kiedy będzie mógł podpisać umowę – dodaje. To doświadczenie sprawiło, że jego znajomy zaczął się obawiać, że ceny mogą spaść jeszcze bardziej, również po tym, jak zdecyduje się na zakup.
Dane opublikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) pokazują cztery powody, dla których prawdziwe ożywienie pozostaje poza zasięgiem:
· Ceny nie ustabilizowały się. W maju tylko 16 z 70 dużych miast odnotowało wzrost cen nowych domów w ujęciu miesięcznym, a tylko 10 odnotowało wzrosty na rynku wtórnym. W miastach trzeciego rzędu spadki przyspieszyły.
· Nabywcy nadal się wycofują. Sprzedaż nowych domów spadła o 10,8 proc. rok do roku w ujęciu powierzchni użytkowej i o 13,5 proc. w ujęciu wartościowym w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku. Wiele gospodarstw domowych odkłada zakupy na czas nieokreślony.
· Deweloperzy wycofują się. Inwestycje w nieruchomości spadły o 16,2 proc. rok do roku w okresie styczeń-maj, liczba rozpoczętych budów spadła o 22,6 proc., a liczba ukończonych domów o 23,4 proc.
· Zaufanie do rynku wtórnego uległo erozji. Kotwice cenowe w wielu miastach po cichu spadły – a gdy tylko nastroje kupujących staną się ostrożne, sytuacja ta powoli się odwróci.
Chiński rynek nieruchomości obciąża około 80 milionów pustych domów i gwałtowny spadek zaufania konsumentów od początku kryzysu w 2021 roku. Aby ustabilizować sektor, chiński rząd wprowadził agresywne środki stymulujące, w tym finansowanie centralne w celu absorpcji nadwyżek zapasów, wsparcie dla odnowy miast oraz obniżki oprocentowania kredytów hipotecznych (średnio o 3,06 proc.). Jednak w przeciwieństwie do kryzysu finansowego w USA z 2008 roku, wysokie wymagania dotyczące wkładu własnego w Chinach w dużej mierze uchroniły chiński sektor bankowy przed powszechnym załamaniem systemowym, choć majątek gospodarstw domowych odnotował historyczny spadek.
Wprawdzie Chiny niedawno zreformowały swoje systemy finansowania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, przechodząc od historycznie najbardziej rygorystycznych wymogów dotyczących wkładu własnego do łagodniejszych progów, mających na celu ożywienie sektora nieruchomości, ale ogólnokrajowe wskaźniki wkładu własnego wynoszą obecnie 15 proc. dla pierwszego domu i 25 proc. dla drugiego.
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