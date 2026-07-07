MFO, producent profili stalowych stosowanych m.in. w branży budowlanej i materiałów budowlanych, największy potencjał wzrostu dostrzega obecnie w produktach specjalistycznych oraz charakteryzujących się wyższą wartością dodaną. Chodzi m.in. o profile frezowane, rozwiązania dla sektora ogrodzeniowego oraz wybrane zastosowania przemysłowe.

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– Są to obszary, które pozwalają skuteczniej konkurować jakością produktów, poziomem obsługi i kompetencjami technicznymi, a nie wyłącznie ceną. Mniejsze perspektywy wzrostu dotyczą segmentów najmocniej uzależnionych od koniunktury w budownictwie mieszkaniowym oraz obszarów, w których nadal obserwowana jest wysoka presja konkurencyjna i ograniczony popyt – informuje Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO.

MFO zwiększyło zdolności produkcyjne

Spółka duży nacisk kładzie na dywersyfikację geograficzną. Zauważa, że w I kwartale udział eksportu w sprzedaży wzrósł do 54 proc. (z 49 proc.) i to właśnie obecność na wielu rynkach pozwoliła jej utrzymać wartość sprzedaży na poziomie sprzed roku pomimo trudnych warunków pogodowych i spowolnienia aktywności budowlanej w Polsce.

– Jednocześnie konsekwentnie rozwijamy sprzedaż krajową, szczególnie w kontekście oczekiwanego stopniowego ożywienia w polskim budownictwie. Ostatecznie kierujemy sprzedaż na te rynki, na których możemy uzyskać najlepsze połączenie wolumenu, marży i bezpieczeństwa biznesowego – twierdzi Czerwiński.

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Zauważa, że niedawno MFO istotnie zwiększyło zdolności produkcyjne i tym samym ma duży potencjał do wzrostu osiąganych wyników. Dodatkowo spółka zbudowała odpowiednie zasoby techniczne, infrastrukturalne, kadrowe i logistyczne pozwalające realizować działalność na znacznie większą skalę niż obecnie. W efekcie powinna na tym skorzystać, zwłaszcza jeżeli rynek wejdzie w fazę wyraźniejszego ożywienia.

MFO dywersyfikuje działalność

– Równie istotne są działania związane z dywersyfikacją branż odbiorców i rynków geograficznych, rozwojem produktów o wyższej wartości dodanej oraz konsekwentnym zwiększaniem efektywności operacyjnej. Pozwala to ograniczać wpływ cykliczności poszczególnych segmentów rynku i budować bardziej stabilne źródła przychodów – ocenia Czerwiński. Jego zdaniem MFO ma również zdolność do łączenia bezpieczeństwa finansowego, elastyczności operacyjnej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.

W krótkim terminie na działalność spółki istotny wpływ mają czynniki związane z sytuacją w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w Polsce oraz na głównych rynkach eksportowych, szczególnie europejskich. Duże znaczenie odgrywają również ceny stali, koszty energii i transportu oraz ogólna aktywność gospodarcza.

Obecnie zarząd MFO dostrzega sygnały stopniowej poprawy sytuacji rynkowej, zwłaszcza w porównaniu z okresem największego spowolnienia obserwowanego w ostatnich latach. Z drugiej strony obserwuje dalsze obniżanie prognoz wzrostu gospodarczego dla Europy przez wiele międzynarodowych instytucji finansowych.