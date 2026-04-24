Odczyt w kwietniu oznacza, że po raz pierwszy od maja ubiegłego roku indeks zbiorczy spadł poniżej poziomu 50 punktów, sygnalizując recesję. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza wzrost.

Indeks zbiorczy śledzi sektory usług i produkcji, które łącznie odpowiadają za ponad dwie trzecie największej gospodarki strefy euro.

– Ożywienie niemieckiej gospodarki zostało zatrzymane przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziesięciomiesięczny okres wzrostu gospodarczego zakończył się w kwietniu, gdy aktywność gospodarcza spadła w obliczu wzrostu niepewności i gwałtownego wzrostu cen – powiedział Phil Smith, dyrektor ds. ekonomicznych w S&P Global Market Intelligence.

Usługi napędzały recesję w Niemczech

Wstępny wskaźnik PMI dla tego sektora spadł do 46,9 z 50,9, osiągając najniższy poziom od końca 2022 roku

Wzrost w sektorze produkcyjnym spowolnił, a odpowiadający mu indeks wyniósł 51,2 w porównaniu z 52,2 w marcu.

– W sektorze produkcyjnym produkcja i liczba nowych zamówień nieznacznie wzrosły, choć istnieją sygnały ostrzegawcze, że i on może wkrótce ponownie wejść w fazę recesji – powiedział Smith.

Indeks S&P Global Flash Germany Composite PMI Production spadł z 51,9 w marcu do 48,3 w kwietniu, rejestrując tym samym spadek poniżej 50 punktów po raz pierwszy od maja ubiegłego roku. Chociaż wskazywał on jedynie na umiarkowane tempo spadku, był to najniższy odczyt od grudnia 2024 r. Spadek był napędzany przez znaczny spadek aktywności gospodarczej w sektorze usług, który odnotował najgorszy wynik od prawie trzech i pół roku (indeks na poziomie 46,9). Wzrost produkcji przemysłowej gwałtownie spadł z 49-miesięcznego maksimum w marcu do najniższego poziomu od stycznia (indeks na poziomie 51,7).

– Największy bezpośredni wpływ odczuł sektor usług, odnotowując na początku drugiego kwartału największy spadek aktywności od prawie trzech i pół roku. Produkcja i nowe zamówienia w sektorze wytwórczym nieznacznie wzrosły, choć pojawiają się sygnały ostrzegawcze, że również on może wkrótce ponownie wejść w fazę recesji, a wzrost produkcji i sprzedaży gwałtownie spowolni, a producenci zgłaszają obecnie pesymistyczne prognozy na nadchodzący rok – komentował Smith.

PMI dla Niemiec Wstępny indeks produkcji przemysłowej PMI: 48,3 (marzec: 51,9). Najniższy wskaźnik od 16 miesięcy.



Wstępny indeks aktywności biznesowej PMI dla usług: 46,9 (marzec: 50,9). Najniższy wskaźnik od 41 miesięcy.



Wstępny indeks produkcji przemysłowej: 51,7 (marzec: 54,0). Najniższy wskaźnik od trzech miesięcy.



Wstępny indeks produkcji przemysłowej PMI: 51,2 (marzec: 52,2). Najniższy wskaźnik od dwóch miesięcy.

Niemieckie firmy podnoszą ceny najszybciej od ponad trzech lat

Słabszy popyt doprowadził do największego spadku liczby nowych zamówień od grudnia 2024 r., podczas gdy rosnąca presja kosztowa spowodowała gwałtowniejsze wzrosty cen towarów i usług, a inflacja kosztów produkcji wzrosła do najwyższego poziomu od ponad trzech lat – komentuje S&P Global. Co godne uwagi, oczekiwania biznesowe stały się negatywne, a zaufanie ponownie wyraźnie spadło. Zatrudnienie w międzyczasie spadło w tempie, które niewiele różniło się od poprzedniego miesiąca, a cięcia wprowadzono w związku ze zmniejszoną presją na moce produkcyjne przedsiębiorstw.

Zauważalny spadek liczby nowych zleceń w sektorze usług był znacznie wyższy niż dalszy – choć znacznie wolniejszy – wzrost nowych zamówień w przemyśle. Raporty z ankietowanych firm wskazywały, że niepewność związana z sytuacją geopolityczną wywoływała niechęć klientów i ogólnie negatywnie wpływała na popyt.

Najnowsze dane wykazały stały wzrost presji kosztów, z jaką borykają się przedsiębiorstwa w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, a ankietowane firmy szeroko komentowały wzrost kosztów energii, paliwa i transportu. Ogólny wskaźnik inflacji cen nakładów osiągnął najwyższy poziom od listopada 2022 r. Producenci, którzy często deklarowali również wyższe ceny płacone za materiały takie jak metale i tworzywa sztuczne, odczuli szczególnie wysoką presję kosztów, najsilniejszą w sektorze od ponad trzech i pół roku, chociaż tempo wzrostu kosztów nakładów dostawców usług również wzrosło do najszybszego poziomu od marca 2023 r.

Firmy były bardziej agresywne w ustalaniu cen, starając się przerzucić część ciężaru wyższych kosztów na klientów. Wskaźniki inflacji w usługach i opłatach za produkcję były najwyższe odpowiednio od 35 i 39 miesięcy.

– W obliczu gwałtownie rosnących kosztów firmy podniosły w kwietniu średnie ceny towarów i usług w najszybszym tempie od ponad trzech lat, co jest oznaką rosnącej presji inflacyjnej – podkreślił Phil Smith.

Kwietniowe dane wykazały dalszy spadek zatrudnienia w niemieckim sektorze prywatnym, co oznacza, że obecna seria spadków trwa już prawie dwa lata. Tempo redukcji zatrudnienia było zasadniczo zgodne ze średnią odnotowaną od początku roku. Producenci ponownie odnotowali wyraźniejszą redukcję zatrudnienia niż ich odpowiednicy z sektora usług, chociaż tempo spadku w obu sektorach nieznacznie spadło.