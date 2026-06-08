Akcje producentów leków mają potencjał

W Polsce działa ponad dwieście firm zajmujących się biotechnologią – wynika z danych GUS. Część tych podmiotów jest notowana na giełdzie. Według klasyfikacji GPW aktualnie na rynku głównym mamy akcje 15 spółek biotechnologicznych (pracujących nad nowymi lekami i terapiami) oraz ośmiu producentów leków.

W indeksie sektorowym WIG-leki uwzględnione zostały: Celon Pharma, Bioton, Krka, Synthaverse, Mabion, Cormay i Pharmena. Datą bazową indeksu jest 30 grudnia 2016 r., miał wtedy wartość 5175,4 pkt. Obecnie oscyluje w okolicach 3 tys. pkt. W ostatnich latach porusza się w trendzie bocznym, mimo iż na szerokim rynku trwa hossa, a indeksy biją rekordy. Stagnacja wskaźnika WIG-leki stoi również w sprzeczności z zachowaniem wskaźników zagranicznych (np. Nasdaq Biotechnology Index), które po schłodzeniu nastrojów po covidowej euforii od ponad 12 miesięcy idą w górę.