Choć ta historia brzmi nieprawdopodobnie, to wydarzyła się naprawdę. W 2018 r. amerykańska FBI, we współpracy z policją australijską, rozpoczęły zuchwałą operację,w ramach której niebezpieczni przestępcy z całego świata zaczęli masowo korzystać ze specjalnej aplikacji do komunikacji szyfrowanej. Aplikacja ta stała się dla gangsterów prawdziwą siecią społecznościową, na której nie tylko omawiali oni szczegóły dotyczące transportów narkotyków i planowanych zabójstw, ale też chwalili się swoim gangsterskim stylem życia. Wszyskie wiadomości, w której w niej wymieniali trafiały jednak na specjalne serwery na Litwie, do których dostęp miała FBI oraz sprzymierzone z nią służby specjalne z innych krajów. Operację tę prowadzono przez około tzy lata, a gangsterzy niemal do ostatniej chwili nie zorientowali się, że są inwigilowani na taką skalę. Niektórzy z nich dziwili się, że ich transporty narkotyków cały czas wpadają, ale nie kierowali podejrzeń w kierunki aplikacji, którą im rekomendowano jako bezpieczną i „stworzoną przez przestępców dla przestępców”.

Reklama Reklama

Joseph Cox w fascynujący sposób opisał tę operację w swojej książce „Anom. Największa operacja FBI przeciko światowej przestępczości”. W ciekawy sposób pokazał zarówno świat przestępczości zorganizowanej, jak i stróżów prawa, którzy próbują być „o krok dalej przed przestępcami”. Ta książka jest również bardzo pouczająca. Pokazuje bowiem, że żaden z popularnych systemów komunikacji szyfrowanej może nie być w pełni bezpieczny. Czasem może być on nawet tworem tajnych służb.

Anom. największa operacja fbi p rzeciwko światowej przestępczości

Joseph Cox

Wydawnictwo Czarne Wołowiec 2026