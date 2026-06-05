Obrót w koszyku blue chipów zbliżył się do 2,20 miliarda złotych, gdy na całym rynku ugrano niespełna 2,81 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie miało dość standardowy przebieg dla handlu granego po wyłączeniu GPW przy aktywnym otoczeniu oraz sesji odbywających się w pierwsze piątki miesiąca. Pierwszy element spowodował, iż o poranku rynek skokowo musiał dostosować się do postawy giełd bazowych, gdy kolejne godziny zostały zagrane w konsolidacji i oczekiwaniu na dane w USA, które przesądziły o finałowym obrazie dnia. Wzrost etatów poza rolnictwem w maju o 172 tys., przy podniesieniu danych z kwietnia i marca o 93 tys. etatów wraz ze stabilną stopą bezrobocia na poziomie 4,3 procent zarysował obraz polityki Fed skupionej raczej na zagrożeniach inflacyjnych niż zagrożeniach dla rynku pracy. Reakcją rynków była przecena akcji, umocnienie dolara i spadki metali, co dla GPW oznaczało presję z każdego kierunku – spadającej miedzi, osłabienia złotego i wreszcie przecen na rynkach bazowych. Charakter tej odpowiedzi przesądził o kondycji poszczególnych spółek i sektorów w Warszawie. W przypadku KGHM spadek ceny miedzi o 3,5 procent został przyjęty przeceną spółki o 6,66 procent. Słabszy złoty pociągnął na południe inne blue chipy, w tym banki, których indeks stracił 1,56 procent. Najważniejsza była jednak skala przeceny, która przesądziła o obrazie tygodnia. Piątkowe cofnięcie WIG20 o blisko 2 procent przełożyło się na stratę indeksu w skali tygodnia o 2,15 procent. Z perspektywy technicznej sesja zaowocowała wykreśleniem czarnych korpusów w układach dziennym i tygodniowym, które sumują się w obraz kontry podaży w strefie oporów w rejonie 3700 pkt. Efektem musi być stawianie pytań o ryzyko kreślenia przez indeks układu podwójnego szczytu. Prognozując jednak spadki warto pamiętać, iż formacja szczytowa musi zostać domknięta przełamaniem wsparć w okolicy 3500 pkt., a dziś podaż nie ugrała nawet przebicia barier w rejonie 3600 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.