Ostatni skrócony tydzień przyniósł wyraźne uspokojenie sytuacji na mapie sektorowej. W przeciwieństwie do wcześniejszych tygodni nie obserwowaliśmy istotnych przesunięć w sile trendu relatywnego – wszystkie sektory utrzymały wcześniejsze odczyty. Również zmiany pozycji relatywnej były niewielkie, co sugeruje przejście rynku w fazę krótkoterminowej stabilizacji.

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Foto: GG Parkiet

Na tle spokojniejszego rynku wyróżnia się chemia, która zanotowała najwyższy tygodniowy wzrost (+1,65 proc.). Sektor utrzymuje silny trend relatywny (+85 proc.) oraz najwyższą pozycję relatywną w zestawieniu (+0,75 σ). To obecnie jeden z nielicznych obszarów rynku, gdzie przewaga względem szerokiego rynku pozostaje wyraźna.

Wśród sektorów, które zachowały się relatywnie słabiej, warto zwrócić uwagę na banki (-3,27 proc.), odzież (-2,94 proc.) oraz energetykę (-2,40 proc.). Spadki te nie zmieniły jednak zasadniczo ich miejsca na mapie relatywnej, co wpisuje się w spokojne zmiany widoczne na całej mapie sektorowej.

W lewej dolnej ćwiartce wykresu sektorowego nadal widzimy gry i leki. Gry pozostają zdecydowanie najsłabszym sektorem, z pozycją relatywną na poziomie -1,34 σ i utrzymującą się bardzo niską siłą trendu (-85 proc.). Leki również pozostają pod presją, a ich pozycja relatywna wynosi -0,93 σ. W obu przypadkach rynek nie pokazuje jeszcze wyraźnych sygnałów trwałej poprawy.

Foto: GG Parkiet

WIG – Spożywczy z potencjałem do poprawy

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się sektorowi spożywczemu. Kurs indeksu testuje obecnie okolice 3270 pkt. – poziom, który był szczytem z początku roku, został przełamany na początku maja i teraz pełni rolę wsparcia. Pozycja relatywna cofnęła się w okolice -1 σ, ale zaczyna zawracać w górę. Jednocześnie trend relatywny pozostaje ujemny, co oznacza, że sektor ma potencjał do dalszej poprawy. Jeśli wsparcie w rejonie 3270 pkt. zostanie utrzymane, możliwy staje się ruch w kierunku 3400 pkt, a nawet wyżej.