Kompresja marż doliczanych do WIBOR przy kolejnych emisjach obligacji utrzymuje się czwarty rok i w tym czasie ich wysokość zmalała – w zależności od emitenta – od 1,5 pkt. proc. do nawet blisko 3,0 pkt. proc. Oczywiście szacunki te nie dotyczą emitentów, którzy „od zawsze” oferowali niskie marże w granicach 0,5-1,5 pkt. proc., ponad WIBOR, takich jak banki czy największe spółki notowane na GPW.

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Przy silnej kompresji marż i jednoczesnym spadku WIBOR, pojawia się pytanie, jak bardzo emitenci mogą jeszcze zaostrzyć warunki emisji obligacji, nie ryzykując przy tym negatywnej reakcji popytu?

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Sądząc po notowaniach obligacji na rynku wtórnym, inwestorzy są w stanie przystać na niewielkie zaostrzenie warunków emisji w porównaniu do tych oferowanych pół roku temu i na warunki wyraźnie gorsze niż rok temu. Zresztą potwierdzenie tego znajdujemy w warunkach ostatnich emisji – Cavatina pozyskała w kwietniu 100 mln zł, oferując marżę o 0,8 pkt. proc. niższą niż rok wcześniej. Best majową emisję (jeszcze nie notowaną) uplasował z marżą 3,1 pkt. proc. wobec 3,6 pkt. proc. marży przed nieco ponad rokiem.

Foto: Parkiet

Niemniej, najnowsze emisje publiczne po wprowadzeniu do obrotu notowane są z symboliczną tylko premią, co może wskazywać, że inwestorzy na rynku wtórnym mają problem z podjęciem decyzji o zakupie obligacji o skompresowanej do rekordowych wartości marży. Oczywiście, trzeba tu uwzględnić, że od przeprowadzenia emisji minęło niewiele czasu i warunki rynkowe nie zmieniły się istotnie w tym czasie, co samo w sobie jest istotną zmianą. Wcześniej bowiem, aż do marca 2026 r., Rada Polityki Pieniężnej chętnie obniżała stopy procentowe, co paradoksalnie napędzało zainteresowanie inwestorów długiem. Obecnie cykl został zatrzymany, a rynek terminowy spodziewa się nawet jego odwrócenia, zaś spready między wycenami obligacji skarbowych i korporacyjnych są rekordowo niskie. Inwestorzy mają więc coraz mniej powodów, by kupować drożejące obligacje korporacyjne, zwłaszcza jeśli ryzyko kredytowe emitentów nie zmieniło się lub nawet wzrosło, a to właśnie najczęstsza charakterystyka sytuacji finansowej spółek emitujących obligacje.