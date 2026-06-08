W oczekiwaniu na zatwierdzenie prospektu emisyjnego Robyg wypuścił tzw. intention to float, czyli informację o zamiarze przeprowadzenia IPO wraz z kilkoma kluczowymi danymi. O tym, że Robyg planuje powrót na GPW, pisaliśmy jako pierwsi.

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Oferta publiczna obejmie część z 96,4 mln papierów posiadanych przez jedynego akcjonariusza, TAG Immobilien, jak i walory nowej emisji serii B. Szczegóły zostaną podane w prospekcie. Spółka ujawniła na razie, że szacuje wpływy ze sprzedaży nowych papierów na ok. 400 mln zł, a inwestorom detalicznym ma przypaść ok. 10 proc. wszystkich oferowanych akcji.

W marcu walne zgromadzenie Robyga przegłosowało emisję w ramach oferty publicznej do 9,65 mln papierów, czyli 9 proc. w podwyższonym kapitale. Implikuje to cenę spodziewaną przez spółkę w ofercie na poziomie ponad 41 zł.

Równolegle Robyg wypuści 2,41 mln akcji serii C dla kluczowych menedżerów, członków zarządu i szefa rady nadzorczej – spółka spodziewa się 80 mln zł wpływów, co implikuje cenę ok. 33 zł, czyli ze znacznym dyskontem. Seria C będzie objęta 18-miesięcznym lock-upem.

Robyg celuje we wzrost sprzedaży mieszkań, do nawet 5 tys. rocznie w kilka lat

Po IPO TAG Immobilien pozostanie głównym akcjonariuszem Robyga. Sam deweloper wpływy z IPO chce wykorzystać na zwiększenie skali. Robyg zajmuje się sprzedażą mieszkań, przychody czerpie też z generalnego wykonawstwa dla siostrzanej spółki Vantage Development, kontrolowanej przez TAG, budującej w Polsce mieszkania na wynajem pod szyldem Vantage Rent.

Robyg miał w ofercie na koniec marca 1,85 tys. lokali. Wcześniej spółka podała, że w I kwartale br. zakontraktowała ok. 620 lokali wobec 500 rok wcześniej. Zgodnie ze strategią, Robyg liczy w tym roku na sprzedaż 2,8-3 tys. mieszkań, a w kolejnych latach wejście na pułap 3,8-4 tys., a potem (średni termin) 4,5-5 tys. Deweloper buduje w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, a od niedawna również w Krakowie.

Na koniec marca Robyg miał w banku ziemi parcele pod budowę 17,8 tys. lokali, z czego ok. połowa przypadała na Warszawę, co zabezpiecza czteroletnią produkcję. Realnie bank jest większy, ale część ziemi zostanie sprzedana platformie Vantage Rent – obecnie to największy w Polsce gracz PRS.

Robyg będzie spółką dywidendową. Wypłaci co najmniej 300 mln zł w 2027 r.

Robyg ma być spółką dywidendową. Pierwsza wypłata oczekiwana jest w 2027 r. Zarząd będzie rekomendować na ten cel co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto, przy czym nie mniej niż 300 mln zł.

W I kwartale br. Robyg zaksięgował 316 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 83 proc. więcej niż rok wcześniej. 204 mln zł pochodziło ze sprzedaży mieszkań, a 109 mln zł z usług generalnego wykonawstwa. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 69 mln zł, o 93 proc. więcej niż rok wcześniej. 65 mln zł przyniósł segment mieszkaniowy.

W 2025 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1,55 mld zł, z czego 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań wobec odpowiednio 1,3 mld i 1,1 mld zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 16 proc., do ponad 378 mln zł, w tym 346 mln zł pochodziło ze sprzedaży lokali. Zysk operacyjny zwiększył się o 43 proc., do 411 mln zł. Czysty zysk zwiększył się o 32 proc., do 331 mln zł.