W tym kontekście zalecają nowe zasoby budżetowe UE, które rozwiązałyby problem nierównowagi w wydatkach na obronę narodową i zachęciłyby tych, którzy wydają mało, do wydawania więcej. Pokój i bezpieczeństwo są niezbędne dla całej Europy, ale są zapewniane poprzez wydatki na obronę narodową i wojsko. W 2023 r. wydatki na obronę wahały się od zaledwie 0,2 proc. PKB w Irlandii do 3,1 proc. na Łotwie. Ta różnica stwarza problem „pasażera na gapę”: kraje, które wydają mniej efektywnie, korzystają z wyższych wydatków gdzie indziej. Europejski dobro publiczne w postaci pokoju i bezpieczeństwa uzasadniałoby przekazywanie dochodów związanych z niedofinansowaniem obronności do budżetu UE.

„Podatek od niedoboru wydatków na obronę” UE

Można go obliczyć na podstawie krajowych niedofinansowań na obronę, wykorzystując jeden lub więcej wskaźników. Prostą opcją byłyby krajowe wydatki na obronę jako udział PKB w porównaniu do punktu odniesienia, takiego jak średnia UE lub stała wartość (np. 2 proc. lub 3 proc. PKB). Kraje wydające więcej nie wnosiłyby wkładu; tylko te wydające mniej wnosiłyby. Wybrana stawka poboru – procent zastosowany do niedoboru od progu – wpłynęłaby na to, jak bardzo podatek byłby zachętą dla krajów o niskich wydatkach do zwiększenia budżetów na obronę i w jakim stopniu podatek ten redystrybuowałby finansowanie budżetu UE z krajów o wysokich wydatkach do krajów o niskich wydatkach.

Na przykład, gdyby próg został ustalony na poziomie średniej UE, a stawka poboru na poziomie 25 proc., 13 krajów wydających mniej niż średnia UE na obronę w 2023 r. wniosłoby 8 miliardów euro rocznie do budżetu UE. Gdyby próg wynosił 2 proc. PKB przy tej samej stawce poboru, 21 krajów wydających mniej niż 2 proc. PKB na obronę w 2023 r. przeznaczyłoby 30 mld euro rocznie.

Gdyby zastosowano stały próg, składki zasadniczo ustałyby po osiągnięciu określonej wartości wydatków na obronę (np. 2 proc. lub 3 proc. PKB), podczas gdy podatek oparty na odchyleniu od średniej UE nadal generowałby dochód w nieskończoność, ponieważ jest wysoce nieprawdopodobne, aby wszystkie kraje wydały dokładnie taką samą kwotę na obronę i tym samym dokładnie dostosowały się do średniej.

Stawka referencyjna wydatków nie powinna być zdaniem autorów interpretowana jako jednolity cel dla wszystkich krajów. Optymalne poziomy wydatków na obronę różnią się w zależności od kraju i zależą od szeregu czynników, w tym położenia geograficznego. Zamiast tego, stawka referencyjna powinna być postrzegana jako wskaźnik rozróżniający między niskimi i wysokimi wydatkami na obronę.

Wskaźnik uzupełniający mógłby zająć się stronniczością zamówień obronnych, karząc kraje, które niesłusznie faworyzują krajowych dostawców kosztem dostawców z innych krajów UE (powyżej uzgodnionego progu), a tym samym utrudniając rozwój europejskiego jednolitego rynku obronnego. To zachęciłoby do zamówień transgranicznych i wzmocniłoby integrację obronną.