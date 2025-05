– Popyt inwestorów na okres trwania strukturalnie zwalnia – stwierdzili analitycy JPMorgan

– Chociaż kształtowanie cen bez interwencji ze strony MoF i BOJ jest idealne, konieczne jest podjęcie pewnych działań, aby powstrzymać załamanie się superdługich JGB w chwili obecnej, w przeciwnym razie mogą wystąpić dalsze szoki związane z obligacjami superdługimi wywołane przez obniżki ratingów lub dodatkowe środki fiskalne.

Rentowności rosną na całej linii

Rentowność 20-letnich obligacji wzrosła o 15 punktów bazowych do 2,555 proc., co jest najwyższą wartością od października 2000 r., po tym jak resort finansów ogłosił wyniki aukcji wczesnym popołudniem w Tokio. Rentowność obligacji 30-letnich wzrosła o 17 pb do rekordowego poziomu 3,14 proc., podczas gdy rentowność 40-letnich obligacji wzrosła o 15 pb do 3,6 proc., co również jest najwyższą wartością w historii.

Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o 4,5 pb do 1,525 proc., co jest najwyższym poziomem od 28 marca.

Strateg Mizuho Shoki Omori nazwał wyniki aukcji „nijakimi”, „podkreślającymi utrzymującą się słabość podaży i popytu w sektorze superdługim i podsycającymi obawy o to, kto, jeśli ktokolwiek, zdecyduje się na zakup”.

Maklerzy i inwestorzy „wydają się niechętni do utrzymywania zapasów, co zwiększa prawdopodobieństwo spirali wyprzedaży, która wykracza poza okres 20 lat i obejmuje zarówno rynki 10-letnie, jak i 30-letnie” – powiedział Omori.