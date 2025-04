Dolar doświadczył już wcześniej ogromnej utraty globalnego zaufania: jego udział spadł z 85 proc. w 1977 r. do 46 proc. w 1991 r., po tym jak inflacja eksplodowała w USA w latach 70. i na początku lat 80. Jednak w latach 90., gdy inflacja została obniżona i w większości pozostała niska, banki centralne ponownie załadowały aktywa w USD, a dolar odzyskał udział jako waluta rezerwowa, dopóki euro nie stało się pełnoprawną walutą.

Rezerwy walutowe denominowane w USD obejmują amerykańskie papiery wartościowe skarbowe, amerykańskie papiery wartościowe agencji, amerykańskie MBS, amerykańskie obligacje korporacyjne, amerykańskie akcje i inne aktywa denominowane w USD będące w posiadaniu banków centralnych innych niż Fed.

Główne waluty rezerwowe

Posiadane przez banki centralne rezerwy walutowe denominowane we wszystkich walutach, w tym w USD, wzrosły w 2024 r. do 12,36 bln USD (z 12,35 bln USD na koniec 2023 r.).

Z całości wyłączone są wszelkie aktywa banku centralnego denominowane w jego własnej walucie, takie jak aktywa Fed w postaci papierów wartościowych skarbowych i MBS, aktywa EBC w postaci obligacji denominowanych w euro oraz aktywa Banku Japonii w postaci aktywów denominowanych w jenach.

USD nie traci udziału w stosunku do euro. Euro jest drugą co do wielkości światową walutą rezerwową, z zasobami wynoszącymi 2,27 biliona dolarów pod koniec 2024 r. Jego udział wynosił około 20 proc. od lat, z najniższym poziomem 19,1 proc. w 2016 r. i najwyższym 21,3 proc. w 2020 r. W IV kwartale udział euro wynosił 19,8 proc. Tak więc na przestrzeni lat USD nie stracił udziału na rzecz euro; stracił udział na rzecz innych walut rezerwowych, w tym „niekonwencjonalnych walut rezerwowych”, jak nazywa je MFW.

Wzrost „niekonwencjonalnych walut rezerwowych”

Niektóre z tych innych walut rezerwowych zyskują udział kosztem dolara, zwłaszcza waluty w koszyku „niekonwencjonalnych walut rezerwowych”, które MFW łączy w „Wszystkie inne”, których łączny udział rośnie od 2020 r.