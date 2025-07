Nudy na rynku walutowym nie ma. Od poniedziałku obserwowaliśmy globalny zwrot w stronę dolara po tym, jak ogłoszone zostały kolejne umowy handlowe. W środę wieczorem doszedł jeszcze jeden element premiujący amerykańską walutę. To postawa Fedu. Ten co prawda nie zmienił poziomu stóp procentowych, co było oczekiwane przez rynek, ale szef tej instytucji dał do zrozumienia, że i wrześniowa obniżka stóp wcale nie jest taka pewna.

– Podczas konferencji Powell powtórzył, że w kwestii gospodarki/ceł pozostaje wiele niewiadomych i potrzeba czasu, aby ustalić, w jaki sposób dostosować politykę monetarną. Dolar zyskał na wartości po komentarzu Powella, że Fed przymyka oko na inflację, nie decydując się na podwyżkę. To dosyć jastrzębie stwierdzenie – wskazują analitycy XTB.

Wczoraj wieczorem dolar znów więc wyraźnie zyskiwał na wartości, a to też przekładało się na jego notowania względem złotego. Para USD/PLN urosła w pewnym momencie do poziomu 3,74, chociaż jeszcze nie tak dawno była w okolicach 3,60.

Złoty próbuje walczyć

W czwartek rano mamy jednak do czynienia z lekką korektą wzrostów. Na wartości zyskuje EUR/USD (około 0,4 proc.), co daje też oddech złotemu. Za dolara o poranku trzeba było płacić 3,72 zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż wczoraj. Złoty nieznacznie, bo o 0,1 proc. umacniał się także wobec euro, które było wyceniane na 4,26 zł.

Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym rządzą przede wszystkim odczyty dotyczące inflacji.