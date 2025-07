Mimo mało sprzyjającego otoczenia zarząd widzi przestrzeń do kontynuacji wzrostu biznesu grupy w III kwartale. – W III kwartale liczymy na utrzymanie wzrostowej tendencji, jeśli chodzi o sprzedaż segmentu Systemów Aluminiowych. Z kolei stabilizacji spodziewamy się w przychodach segmentów Wyrobów Wyciskanych i Opakowań Giętkich. Oznacza to, że wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie na zadowalającym, wysokim poziomie – ocenił Rafał Warpechowski, członek zarządu i dyrektor finansowy.

Czytaj więcej Firmy Grupa Kęty może zaskoczyć wynikami Wiara inwestorów w spółkę nie słabnie. Głównym argumentem są poprawiające się rezultaty.

Wydatki grupy Kęty niższe niż pierwotnie zakładano

Zarząd zasygnalizował, że tegoroczne wydatki inwestycyjne prawdopodobnie będą nieco niższe niż pierwotnie planowany poziom 330-340 mln zł i wyniosą ok. 300 mln zł. – Dokładne prognozy zaprezentujemy przy okazji publikacji wyników za III kwartał. Na pewno należy się spodziewać dwukrotnie wyższych wydatków w bieżącym półroczu w porównaniu do I półrocza, w którym wydaliśmy ok. 100 mln zł – wyjaśnił Warpechowski.

Jednocześnie dodał, że sytuacja finansowa grupy jest bardzo stabilna. – W I półroczu obniżyliśmy zadłużenie do 1,2 mld zł, co przekłada się na bardzo bezpieczny wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 1,3 – zwraca uwagę.

Konferencja wynikowa Grupy Kęty najwyraźniej nie do końca przekonała inwestorów. Podczas czwartkowej sesji jej akcje zniżkowały o ponad 3 proc.