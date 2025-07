Na czym zarabiało XTB?

Analizując przychody XTB pod kątem klas instrumentów można zauważyć, że w I półroczu 2025 r. największy udział (46,3 proc) miały CFD oparte na indeksach, w tym w szczególności amerykańskie US 100 i US 500 oraz niemiecki DAX (DE40). Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach – bazujące na notowaniach cen złota, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz kawy. Ich udział w strukturze przychodów wyniósł 33,1 proc. (wobec 48,2 proc. rok wcześniej). Przychody na instrumentach CFD opartych na walutach stanowiły 15,6 proc. (wobec 10,3 proc. rok wcześniej), a najbardziej dochodowymi w tej klasie były CFD oparte na parze walutowej EUR/USD oraz kryptowalutę bitcoin.

W pierwszym półroczu 2025 roku klienci XTB bardzo aktywnie inwestowali w akcje i fundusze ETP (w tym fundusze ETF), a obrót tymi instrumentami osiągnął wartość 8,85 mld USD i był większy o 118,6 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Na rynkach UE, blisko 80 proc. pierwszych transakcji nowych klientów XTB to właśnie transakcje na akcjach i ETP oraz opartych na tym instrumencie Planach Inwestycyjnych. To źródło przychodów przekroczyło już 5 proc. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również oferta oprocentowania wolnych środków, co odzwierciedla dynamiczny wzrost depozytów netto, które na koniec czerwca 2025 roku wyniosły ponad 7,2 mld zł i były wyższe o 117,6 proc. r/r. Aktywa klientów XTB na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wyniosły ponad 36 mld zł. W tym 19,4 mld zł stanowiła wartość nominalna instrumentów posiadanych przez klientów na rachunkach (akcje i ETP), 4,6 mld zł to środki pieniężne klientów i 12,4 mld zł stanowiła wartość nominalna instrumentów CFD.

Nowe produkty w ofercie XTB

Pierwsza połowa 2025 roku była dla XTB okresem intensywnym pod względem rozszerzania oferty produktowej. Wprowadzono takie rozwiązania, jak rachunki PEA we Francji oraz IKZE w Polsce, które wspierają ideę długoterminowego i odpowiedzialnego inwestowania. Ponadto wprowadzono udogodnienia w zakresie przenoszenia rachunków ISA w Wielkiej Brytanii oraz IKE w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, XTB przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty opcji oraz handlu kryptowalutami. Realizacja tegorocznego planu produktowego jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych, w tym między innymi od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych oraz zakończenia w Polsce procesu regulacyjnego związanego z uchwaleniem ustawy dostosowującej polskie przepisy do rozporządzenia MiCA.

W pierwszej połowie 2025 roku, poza standardowymi działaniami z zakresu marketingu online, działania XTB w większym stopniu skoncentrowały się na promocji offline oraz kreatywnych działaniach związanych z influencer marketingiem, m.in. przy wykorzystaniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, w tym Tysona Fury'ego.

– Ostatnie miesiące były dla nas wyjątkowe. Według danych KDPW zostaliśmy największym polskim domem maklerskim pod względem liczby rachunków. To pokazuje, że strategia stworzenia uniwersalnej aplikacji do zarządzania finansami jest słuszna, a Polacy potrzebują miejsca, w którym w kompleksowy sposób mogą zadbać o swoją przyszłość. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Dlatego coraz odważniej angażujemy się nie tylko w działania promocyjne, ale również w projekty społeczne związane ze zwiększaniem świadomości w zakresie edukacji finansowej oraz cyberbezpieczeństwa – podsumowuje Omar Arnaout.