Unia odpowiada cłami na amerykańskie cła

Tymczasem Unia Europejska ogłosiła w środę własne środki zaradcze. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ​​podczas gdy Stany Zjednoczone „stosują cła o wartości 28 miliardów dolarów, my odpowiadamy środkami zaradczymi o wartości 26 miliardów euro”. Środki te, które obejmują nie tylko produkty ze stali i aluminium, ale także tekstylia, sprzęt gospodarstwa domowego i produkty rolne, mają wejść w życie 1 kwietnia.

Środki kontrujące mają na celu „ochronę europejskich przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów przed skutkami tych nieuzasadnionych ograniczeń handlowych”, stwierdziła Komisja Europejska w oświadczeniu. Dwutorowe podejście UE obejmie ponowne nałożenie zawieszonych wcześniej ceł na eksport USA o wartości 8 miliardów euro oraz szereg nowych środków kontrujących na towary o wartości 18 miliardów euro, co Ursula von der Leyen określiła jako „silne, ale proporcjonalne”. – Zawsze będziemy otwarci na negocjacje – dodała w oświadczeniu.

Trump: cła powodują, że firmy inwestują w fabryki w USA\.

8-proc. spadek indeksu giełdowego S&P 500 w ciągu ostatniego miesiąca z powodu obaw o pogorszenie wzrostu gospodarczego raczej go nie odstraszy, ponieważ argumentował, że wyższe stawki celne byłyby skuteczniejsze w przywracaniu fabryk. – Im wyżej (pójdą cła), tym bardziej prawdopodobne, że będą budować – powiedział Trump. – Największym zwycięstwem jest to, jeśli wejdą do naszego kraju i stworzą miejsca pracy. To większe zwycięstwo niż same cła, ale cła wrzucą dużo pieniędzy do tego kraju.

Trump zagroził we wtorek, że nałoży cła w wysokości 50 proc. na stal i aluminium z Kanady, ale zdecydował się pozostać przy stawce 25 proc. po tym, jak prowincja Ontario zawiesiła plany wprowadzenia dopłaty do energii elektrycznej sprzedawanej do Michigan, Minnesoty i Nowego Jorku.

W wielu aspektach prezydent odnosi się do tego, co postrzega jako niedokończone sprawy ze swojej pierwszej kadencji. Trump znacząco zwiększył cła, ale dochody zebrane przez rząd federalny były zbyt małe, aby znacząco zwiększyć ogólną presję inflacyjną.

Po tym, jak Kanada i Meksyk zgodziły się na jego żądanie odnowienia północnoamerykańskiej umowy handlowej w 2020 r., uniknęły podatków importowych na metale. Inni partnerzy handlowi USA mieli kwoty importowe zastępujące cła. A pierwsza administracja Trumpa pozwoliła również amerykańskim firmom na ubieganie się o zwolnienia z ceł, jeśli na przykład nie mogły znaleźć potrzebnej im stali u krajowych producentów.