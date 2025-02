Ponowne pogorszenie nastrojów niemieckich konsumentów

https://pbs.twimg.com/media/GksiugdXcAAc-IV?format=png&name=900x900

Reklama

Po falstarcie w styczniu, w lutym nastroje konsumentów kontynuują negatywną tendencję. Choć oczekiwania gospodarcze nieznacznie wzrosły, to oczekiwania dochodowe i chęć zakupów spadają drugi raz z rzędu. Nieznacznie wzrasta natomiast chęć do oszczędzania. W rezultacie klimat konsumencki za marzec 2025 r. spada o 2,1 pkt w porównaniu do poprzedniego miesiąca (po korekcie -22,6 pkt) do -24,7 pkt. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga przewidywali poprawę do -21,6.

Oprócz tendencji spadkowej w zakresie oczekiwań dochodowych i skłonności do zakupów, do pogorszenia klimatu konsumenckiego przyczynia się również rosnąca chęć do oszczędzania: skłonność do oszczędzania wzrasta o 1,2 punktu, osiągając 9,4 punktu.

– Bieżące dane nie wskazują na poprawę nastrojów konsumentów w Niemczech. Od połowy ubiegłego roku klimat konsumencki utrzymuje się na niskim poziomie. Wśród konsumentów nadal panuje duża niepewność i brak bezpieczeństwa planowania – wyjaśnia Rolf Bürkl, ekspert ds. konsumentów w NIM. – Szybkie utworzenie nowego rządu federalnego po wyborach parlamentarnych i szybkie przyjęcie tegorocznego budżetu dałoby zarówno przedsiębiorstwom, jak i prywatnym gospodarstwom domowym większą pewność planowania. Stworzyłoby to ważne warunki, aby konsumenci byli bardziej skłonni do wydawania pieniędzy i ożywili konsumpcję.